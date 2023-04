Wie wordt nieuwe burgemeester van Medemblik? Vacature levert 13 sollicitanten op

Elf mannen en twee vrouwen willen burgemeester worden van de gemeente Medemblik. Dat heeft commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, vandaag bekendgemaakt. Tien sollicitanten hebben een achtergrond in het openbaar bestuur, de rest komt uit het bedrijfsleven of particuliere sector.

De vacature op het gemeentehuis in Wognum ontstond, nadat Frank Streng aankondigde dat hij eind vorig jaar afscheid neemt als burgemeester. Hij kampt al enige tijd met gezondheidsklachten, nadat er bij hem intercostale neuralgie (een zenuwpijn) was vastgesteld.

Dennis Straat is sindsdien waarnemend burgemeester tot er een opvolger is. De verwachting is dat dat op 26 september dit jaar zal zijn. Hijzelf wil niks kwijt over zijn eigen toekomst. "Dat is aan de gemeenteraad", aldus Straat.