In 100 jaar van Kinheim tot FC Velsenoord: 'Maar even een boekie in elkaar geflanst'

De laatste dertig jaar heet de voetbalclub van Velsen-Noord FC Velsenoord, maar de vereniging heeft een eeuw met minstens vijf clubnamen achter de rug. Van die historie is nu een jubileumboek(je) gemaakt dat liefhebbers onder andere vandaag kunnen ophalen. Koen Roemeling, terwijl hij door de clubhistorie bladert: "Het is best een leuk, beknopt boekje geworden."

Koen Roemeling met het jubileumboek van FC Velsenoord - Thomas Jak / NH Nieuws

Het centennium was eigenlijk al drie jaar geleden, maar op het slechtst denkbare moment: vlak nadat Nederland voor het eerst dicht ging door corona. Koen Roemeling: "4 april 2020, ga maar na. Alles was geregeld, de feestlocatie, DJ's noem maar op. En toen kwam de corona-ellende en is alles in duigen gevallen", baalt Koen er nog steeds een beetje van. Afgelopen september kwam het er toch nog van met het eeuwfeest 'en toen hebben we dit boekie ook in elkaar geflanst', zegt Koen. Andere verenigingen kwamen met dikke pillen voor hun eeuwfeest, maar zo zitten ze in Velsen-Noord niet in elkaar. Koen: "Dat lezen mensen toch niet. Dit is net mooi, zo de geschiedenis en wat mooie foto's van het eeuwfeest."

Jubileumboek FC Velsenoord

Jubileumboek FC Velsenoord

Jubileumboek FC Velsenoord

Jubileumboek FC Velsenoord

Jubileumboek FC Velsenoord

Hij maakte het boek met een groep vrijwilligers die samen de jubileumcommissie '100 FC Velsenoord' vormen, maar waarvan velen ook in andere plaatselijke commissies, besturen en vrijwilligersfuncties zitten. Maar het belangrijkste verbond is en blijft voetbal: met zo'n zestien mannen van in de veertig, vijftig en zestig voetballen ze nog elke zaterdag. Niet in een competitie. Koen: "Dat was altijd gedoe, met tegenstanders, scheidsrechters, noem maar op." Nee, gewoon samen, zoals je doet als je kind bent: met twee kleine doeltjes en dan niet te veel nadenken en gewoon gáán. "We zijn zo'n 16 jaar geleden terug naar de basis gegaan. Het is nog altijd zeer geliefd, we spelen 8 tegen 8, of 5 tegen 5, net hoeveel mensen er komen opdagen." Wel zijn er wat extra regels om het een beetje vriendelijk te houden: slidings maken zijn bijvoorbeeld uit den boze. En, zoals het jubileumboek zegt: na afloop is er een 'derde helft' met bier in de kantine.