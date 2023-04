Drukste avondspits van het jaar: op hoogtepunt bijna 1500 kilometer

De avondspits van vanavond is (nu al) de langste van het jaar. Op het hoogtepunt, rond half 6 vanmiddag, stond er bijna 1500 kilometer file. ANWB en Rijkswaterstaat spreken beide van een grote drukte op de weg.

In Noord-Holland staat het vooral vast rond Amsterdam. Op de A2, A9, en A10 moet je rekening houden met vertraging. Een woordvoerder van de verkeersdienst vertelde rond 17.45 uur aan NH dat ze verwachten dat de grootste piek is geweest. Waarschijnlijk zal de vertraging nu afnemen. De woordvoerder verwacht dat het fileleed uiterlijk tot 20.00 uur duurt.

Rond 17.35 uur stond er in heel Nederland volgens de ANWB 1491 kilometer file. Het vakantieverkeer voor het paasweekend en het slechte weer zouden de grootste oorzaken van de lange files zijn.

