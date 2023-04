Brug bij CS wordt afgesloten na dagenlange verkeerschaos Oosterdokseiland

De gemeente heeft besloten in te grijpen om de grote verkeersproblemen rondom CS aan te pakken. Wegens werkzaamheden, die vorige week zijn gestart, duurt het soms uren om er weg te komen. Een van de belangrijkste ingrepen is dat de Odebrug wordt afgesloten. Dat is de brug ten oosten van CS, bij de Oosterdokskade. Vrijdag wordt de brug volledig afgesloten voor het autoverkeer richting de De Ruijterkade. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel open.

Daarnaast wordt het verkeer dat rechtsaf gaat komend uit de IJtunnel naar de Prins Hendrikkade afgesloten voor doorgaand autoverkeer, busverkeer blijft wel mogelijk. Vanaf de Valkenburgerstraat en de Kattenburgerstraat kan de Prins Hendrikkade nog wel worden bereikt voor bewoners in het gebied rondom de Binnenkant en de Kromme Waal. Er komt een keermogelijkheid voor het Amrath Hotel zodat auto’s die in het gebied rondom de Kromme Waal en de Binnenkant moeten zijn, deze kunnen bereiken. De Oosterdoksstraat blijft bereikbaar vanaf de De Ruijterkade.

Ook hielp het niet dat veel bussen in het Oosterdokseilandgebied toeristen uit laten stappen. Daarom komen er extra 'halteerplekken' op de De Ruijterkade, dit mede omdat het paasweekeinde voor de deur staat. Traditioneel een van de drukste dagen in de stad met toeristen en dagjesmensen.

Daarnaast laat verkeerswethouder Melanie van der Horst weten dat via extra tekstkarren automobilisten gewezen worden op de hinder en dat ze worden opgeroepen om via de Kattenburgerstraat te rijden. De verkeerslichten zullen worden aangepast. En ook de belijning en bebording bij het fietspad op de Prins Hendrikkade zal worden aangepast om de situatie veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

"In de avondspits van woensdag 5 april was sprake van meerdere bijna-ongevallen"

De Odebrug en de Oosterdoksstraat worden afgesloten met betonnen barriers. De Oosterdoksstraat blijft bereikbaar vanaf de De Ruijterkade. Er wordt op diverse plekken extra bebording geplaatst en bewegwijzering afgeplakt om deze maatregelen aan te geven  Er wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd om de omgeving en weggebruikers op de hoogte te stellen van deze aanpassingen.

"In de avondspits van woensdag 5 april was sprake van meerdere bijna-ongevallen", laat Van der Horst weten. Met de maatregelen wil ze de bereikbaarheid en veiligheid voor de bewoners van Oosterdokseiland verbeteren. "Deze kunnen op de huidige manier het eiland moeilijk op en af met de auto en ervaren veel overlast van al het claxonneren in de Oosterdoksstraat en omgeving." 

Deze maatregelen duren tot in ieder geval augustus. Vanaf dan is de Oostertoegang weer open voor verkeer komend vanuit de Oosterdoksstraat. De afsluiting van de Odebrug duurt langer, tot september 2024 in stand, dan moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.