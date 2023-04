Man (32) in Hoogkarspel mogelijk met wapen bedreigd, 25-jarige verdachte aangehouden

Aan het Raadhuisplein in Hoogkarspel is gisteravond een 32-jarige man uit de gemeente Drechterland bedreigd. Mogelijk gebeurde dit met een wapen. De politie heeft voor deze zaak een 25-jarige man aangehouden, en zoekt naar getuigen.

De politie kreeg gisteravond rond 23.25 uur een melding van een bedreiging in Hoogkarspel. Na een zoektocht werd een 25-jarige man uit Stede Broec aangehouden. De verdachte droeg op dat moment geen wapen bij zich. Deze werd na een verdere zoektocht ook niet gevonden.

Wat de rol van de 25-jarige Stede Broecer in het incident is wordt door de politie onderzocht. Mogelijk dat een conflict tussen de twee personen oorzaak is geweest van de bedreiging.

'Dashcambeelden'

Daarnaast roept de politie getuigen op zich te melden, en zoekt het naar mogelijke beelden waarop de bedreiging gefilmd is. "Bijvoorbeeld van dashcams uit de buurt op dat tijdstip", meldt de politie. Getuigen kunnen zich melden via het algemene nummer van de politie, of via het tipformulier op de website.