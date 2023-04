Klankbordgroep Zaanse Surinamers strijdbaar na hakenkruizen: "Willen dolgraag in gesprek"

De klankbordgroep ‘Zaan Stedelingen van Surinaamse Afkomst’ heeft bij NH Radio gereageerd op de hakenkruizen en racistische leuzen die sinds woensdag in de onderdoorgang van de Anton de Kombrug in Zaanstad te zien zijn. Als het aan Ronny Lede ligt, gaat hij samen met zijn groep in gesprek met de daders.

De klankbordgroep stelt zich strijdbaar op. Lede zegt dat ze niet bij de pakken neer gaan zitten. "Als je kijkt naar de daders: dat zijn vaak mensen die om wat voor reden dan ook gefrustreerd zijn. Je ziet ook dat er meestal gebrek is aan kennis over de ontstaansgeschiedenis van onze multiculturele samenleving. Daar zouden wij op in kunnen zetten."

Lede vertelde donderdagmiddag live in de uitzending van NH Radio dat dit soort acties zijn organisatie en hem niet meer verbazen. "We weten dat deze dingen gebeuren. Ze gebeuren vaker dan we zouden mogen verwachten. Bij ons rijst dan de vraag: wat kunnen we hiertegen doen?"

"Onze reactie is ook altijd dat we willen weten wie dit doet en waarom."

Hij hoopt, gezien de spelfout in de boodschap 'White lives mathers', dat het onbezonnen gedrag is geweest van de dader. "Maar het feit dat er een swastika (hakenkruis, red.) is aangebracht geeft aan dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Onze reactie is ook altijd dat we willen weten wie dit doet en waarom."

Lede heeft een oproep aan degene die achter de leuzen en hakenkruizen zit. "Maak je kenbaar, want we willen dolgraag met je in gesprek. Zodat we kunnen weten wat hier achter zit."

IJdele hoop?

Dat zou je kunnen uitleggen als ijdele hoop, maar daar wil hij niet aan. "Ik heb hier een aantal keren met daders over gesproken. Dan merk je dat er toch wel mogelijkheden zijn om wat aan het kennistekort te doen."

