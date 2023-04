Waardse taxichauffeur Cees schrijft belevenissen op: "Verhalen met een lach en een traan"

Cees van Erkel (65) uit Heerhugowaard is er maar wat trots op: vanaf vandaag is zijn eigen boek te bestellen. In 73 korte verhalen schrijft hij over zijn belevenissen die hij achter het stuur van zijn taxibus meemaakt. "Het is een beetje vergelijkbaar als bij de kapper. Daar wordt ook gepraat, of niet."

Taxichauffeur Cees maakt van taxidagboek écht boek - NH Nieuws

We spotten hem meteen bij de taxicentrale: de vrolijke grijns op het gezicht van Cees van Erkel. Het is zijn kenmerk. De 65-jarige goedlachse taxichauffeur neemt ons mee in zijn personenbusje om zijn 'taxidagboek' te promoten. Wanneer je Cees hoort praten, heb je het al snel door: dat accent, dat komt niet uit Dijk en Waard. "Feyenoord! Ik kom van oorsprong uit Nieuwerkerk aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De liefde heeft me hier gebracht." Van pomp naar taxi Eerst werkte hij nog bij een benzinepomp, maar vijf jaar geleden heeft hij een carrièreswitch gemaakt naar de taxi. Niet wetende dat het schrijverschap daar ook nog eens bij zou komen. Want het opschrijven van al zijn avonturen kwam puur uit de liefde en fascinatie voor het vak. "De eerste werkdag was zó leuk. Ik kwam ’s avonds thuis, ben achter de computer gaan zitten en gaan schrijven. Dat heb ik nu vijf jaar gedaan. Leuke dingen, minder leuke dingen. We vergeten namelijk een heleboel dingen. Dat wil ik terug kunnen lezen."

"Als jij praat en je openstelt, dan krijg je daar reactie op. Ik durf me kwetsbaar op te stellen." Cees van Erkel - schrijvende taxichauffeur

Cees maakt veel mee tijdens zijn werk. Zo leert hij verstandelijk gehandicapten goochelen of brengt hij mensen met spoed naar de tandarts. Het zijn niet alleen de bijzondere situaties waarin hij terecht komt die het werk zo bijzonder maken, maar vooral de bijzondere gesprekken die hij heeft. Mensen vertellen aan hem net iets meer dan aan de gemiddelde taxichauffeur. Jongste zus verloren "De ervaring is gewoon als jij praat en je openstelt, dan krijg je daar reactie op. Ik durf me ook kwetsbaar op te stellen. Stel dat je bij het ziekenhuis iemand ophaalt, waarvan je het vermoeden hebt dat die bijvoorbeeld kanker heeft. En als we daar over praten en ik vertel: 'Ik ben zes jaar geleden m’n jongste zusje verloren'. Dan gaan alle deuren open." Na vierenhalf jaar fanatiek schrijven was het een zwager die hem aanspoorde zijn verhalen te bundelen. "Die is het gaan lezen en die belde na drie dagen van: 'Je hebt gewoon een boek in je handen. We gaan een uitgever zoeken'. Binnen een paar maanden was het geregeld." Het resultaat is zijn boek '73 verhalen uit de taxi van Cees'. Sommige grappig, andere verdrietig. "Ik denk dat lezers van mijn boek op sommige momenten een traantje wegpinken. Het ene traantje is van verdriet en de ander waarschijnlijk van het lachen."