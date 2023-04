Peiling: 'Amsterdamse' toerist is ook buiten de stad niet altijd even welkom

Denk je dat het nu alweer druk is met toeristen in Amsterdam tijdens dit Paasweekeinde? Wacht maar. Zonder rigoureus ingrijpen stijgt het aantal overnachtingen van toeristen met meer dan 700.000 per jaar tot 2030, blijkt uit cijfers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Buurgemeenten moeten noodgedwongen helpen deze stroom vakantiegangers onderdak te bieden. Leuk voor de horeca, maar zeker in het Noord-Hollandse deel van de metropool fronsen inwoners nu al de wenkbrauwen, blijkt uit peilingen van drie omroepen.

Ook kijkers van AT5 in Amsterdam is gevraagd wat ze vinden van het spreiden van toeristen. Van de 1.680 deelnemers aan het AT5-panel vindt 64 procent het een goed idee om de toerismedruk op de stad af laten nemen door onder meer hotels te bouwen in de hele metropool.

Een ander wingebied is Almere/Lelystad. Ook daar zien de meer dan 600 deelnemers aan een onderzoek van Omroep Flevoland de komst van nieuwe toeristen niet volop als winst. In Almere is men nog het positiefst, daar ziet bijna 60 procent de komst van nog meer toeristen wel zitten, in Lelystad iets meer dan 50 procent. Maar bijna de helft heeft hier dus ook twijfels.

Wat dus vaker wordt gemeld, is dat er nu al te veel toeristen zijn. Het moet niet de de bedoeling zijn dat andere 29 gemeenten van de metropool net zo overspoeld worden als Amsterdam. Bovendien, zo redeneren veel deelnemers aan het panel, komen de toeristen alleen maar slapen. Ze zullen hun tijd toch doorbrengen binnen de grachtengordel. "Als je gaat spreiden, los je niet zo veel op. Ze gaan toch naar de 'hoogtepunten' die in de boekjes staan", meent een deelnemer. "Neem toeristen niet in de mailing", zegt een ander. En Rob Mollee uit Haarlem concludeert: "Spreiding werkt niet, 'Amsterdam Castle' is een flop."

Interessant daarbij is te weten waarom panelleden de komst van ‘Amsterdamse’ toeristen naar hun stad of dorp niet zien zitten. Wat veel terugkomt in de reacties van het NH-panel is dat de steden rondom Amsterdam nu al overlopen met de toeristen. Co Backer uit Beverwijk zegt: "De omliggende gemeenten hebben het volume niet om dit aan te kunnen. Amsterdam heeft zelf al grote moeite om dit te regulieren."

In een reactie op de uitkomst van de peilingen zegt toerisme-strateeg Isabel Mosk uit Weesp dat mensen terecht terugdeinzen van de beelden van massatoerisme in Amsterdam. Ze begrijpt hun aarzeling wel. 'Overtoerisme' is een schrikbeeld waar mensen in de stad zelf al last van hebben. Daar bedankt de regio voor. "Ik denk dat mensen veel lezen over overlast van toeristen. En dat ze daardoor kritischer zijn of ze wel of niet allerlei toeristen willen. Draagt toerisme bij aan het leefklimaat? Op Terschelling is er een Hema gekomen omdat er veel toeristen zijn, maar of dat ook zo werkt in de metropool waar al veel mensen wonen, dat weet ik niet. Dat vind ik te makkelijk gezegd."

'Spreiding is excuus'

Mosk gelooft niet dat spreiding van toeristen over de hele metropool de juiste oplossing is, zegt ze in dit artikel. "Spreiden van toeristen is gestart als oplossing voor de drukte. Maar daar geloof ik niet in. Spreiding is volgens mij een excuus om het bezoek aan ons land ondanks alles alleen maar door te laten groeien."

In het artikel staat ook dat er binnen de MRA-discussie is over de strategie die moet worden gevolgd om de miljoenen extra overnachtingen op te vangen. Daarbij staat niet alleen de economische winst, maar ook de 'draagkracht' en 'leefbaarheid' hoog op de lijst van aandachtspunten. Een mooi voorbeeld waar alle dilemma's bij elkaar komen, is de toeristisch nog onontgonnen stad Monnickendam. Een stad die ook wil profiteren van de toeristen, maar waar tegelijk wordt geroepen dat het niet tot overlast moet leiden.