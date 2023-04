West-Friesland klaar voor nieuw toeristisch seizoen: "Mooi dat alles weer opleeft!"

Met de opening van het museumseizoen en het paasweekend in aantocht is West-Friesland klaar voor een nieuwe stroom aan toeristen. Op de verschillende informatiepunten in de regio kunnen ze merken dat er meer buitenlandse toeristen naar West-Friesland komen in vergelijking met het afgelopen jaar. "Vanwege Pasen en de bloeiende tulpenvelden zien we nu vooral veel Duitse toeristen rondlopen."

Op het VVV-kantoor in Enkhuizen is het sinds de start van het seizoen, afgelopen weekend, al druk. Zo opende het Zuiderzeemuseum haar deuren voor het jubileumseizoen. En er komen een hoop mensen kijken naar de replica van VOC-schip De Halve Maen, die sinds zondag in de haven van Enkhuizen ligt. "Ook varen de cruiseschepen weer van en naar Enkhuizen", zegt Annemiek van de VVV tegen WEEFF. "En sinds vorig weekend rijdt de stoomtram tussen Hoorn en Medemblik. Dit zorgt er voor dat we een hoop Amerikaanse, Aziatische en Duitse toeristen over de vloer krijgen en door de stad zien lopen. Het is leuk om te merken dat het allemaal weer opleeft."

Naast de verschillende activiteiten en bezienswaardigheden is er veel belangstelling voor het speciale 'Drommedaris-koekje'. Met een 3d-geprinte mal kunnen koekjes gemaakt worden in de vorm van het Enkhuizer monument. "Die worden geprint door iemand uit de stad, die nu dag en nacht bezig is om ze bij te maken", vertelt Annemiek met een lach. "Dus dat is een succes!" Als vanouds Volgens Ellis Bosch van het Toeristen Informatie Punt Hoorn is het ook in deze stad 'lekker bedrijvig'. Hoewel het nog vroeg in het toeristenjaar is kan Bosch merken dat er veel schepen met Amerikanen, Duitsers en Engelsen aanmeren. "Alles komt weer op gang, zoals de musea die opnieuw geopend zijn", licht ze toe. "Alleen het Westfries Museum is vanwege de renovatie nog gesloten, maar vanaf 1 juni kunnen de bezoekers terecht bij de Statenpoort." Met haar informatiepunt probeert Bosch de toeristen zoveel mogelijk informatie over Hoorn en de rest van de regio te geven. "Ik heb zelf geen speciale acties, en verkoop geen tickets", licht ze toe. "Maar zeker in de afgelopen week kon ik merken dat het een stuk drukker is geworden."

Bosch vertelt aan WEEFF uit te kijken naar het nieuwe seizoen. "Vorig jaar hebben we al een goed seizoen gedraaid, mede door de Duitse toeristen die naar Hoorn kwamen. Maar nu komen ook mensen uit andere landen naar de stad. Alles lijkt er weer op zoals het vroeger, voor de coronapandemie, was." Verkeersregelaar in Medemblik Een volmondig 'ja' kan ook toeristisch marketingcoördinator Anja Loos als antwoord geven op de vraag of zij goed kan merken dat het nieuwe seizoen begonnen is. "Afgelopen zaterdag is de eerste stoomtram in Medemblik aangekomen, waarbij je direct kan merken dat meer toeristen door de stad lopen of een terrasje pakken", licht Loos van Visit Medemblik toe. "Door het mooie weer van zondag was het druk in de stad. En afgelopen maandag hebben we met verschillende toeristische organisaties het nieuwe seizoen afgetrapt op de camping Dijk & Meer in Andijk."

Bij een ander vakantiepark aan het IJsselmeer was de toestroom van nieuwe kampeerders zo groot dat er een verkeersregelaar ingeschakeld moest worden. Niet alleen noemt Loos de stad Medemblik als een goede toeristische locatie, ook de verschillende dorpen in de gemeente zijn de moeite waard om een bezoek te brengen. "Neem bijvoorbeeld Twisk, dat een prachtig lintdorp is met historische gebouwen", zegt Loos. "Een parel om doorheen te lopen of fietsen. Dat kan ook gezegd worden van Benningbroek. Maar zelfs bij minder weer zijn er genoeg mogelijkheden in de gemeente Medemblik om te bezoeken. Onze agenda met evenementen raakt al vol." Achterstallig onderhoud weggewerkt Daarnaast zijn de verschillende recreatieparken in de regio klaar voor een nieuwe stroom aan toeristen. Zo heeft het Recreatiepark West-Friesland in Opmeer de afgelopen maanden geïnvesteerd in een basketbalveld. "Daar heeft het nieuwe bestuur echt hard aan gewerkt", legt Chris Petit uit, die werkzaam is in de groenvoorziening op het recreatiepark. "Door de pandemie was er sprake van achterstallig onderhoud, omdat de boel draaiende gehouden moest worden. Nu is er 'als een malle' gewerkt om dat te verbeteren", gaat hij verder. "We zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Met ons park hebben we een centrale plek, waardoor mensen niet alleen regionaal op pad kunnen, maar bijvoorbeeld ook makkelijker een bezoek kunnen brengen aan Amsterdam of Bergen. Het paasweekend is altijd superdruk, vooral vanwege de bloeiende tulpenvelden. We hopen op een leuk en mooi seizoen."