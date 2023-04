78 procent achtstegroepers naar eerste keuze middelbare school, meer dan vorig jaar

Van de 7.779 achtstegroepers die volgend jaar naar de middelbare school gaan, is 78,4 procent op hun eerste keuze beland. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 3 procentpunt. 27 pechvogels zijn dit jaar terechtgekomen op hun 9e, 10e of 11e keuze. Geen enkele leerling moet naar zijn of haar laatste keuze.

Amsterdamse leerlingen in groep acht moeten hun eerste keuzes opgeven voor een middelbare school. Ze kunnen hun keuze rangschikken door onder meer een eerste, tweede en derde keuze door te geven. Via het zogenoemde Centrale Loting en Matching systeem krijgt iedere leerling in de stad vervolgens een specifiek lotnummer. Heb je lotnummer 1, dan ben je de eerste leerling die door het systeem gaat en geplaatst wordt. Heb je lotnummer 7.779, dan ben je de laatste die geplaatst wordt door het systeem.

Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt er eerst gekeken naar de school die bovenaan hun lijst staat. Als die vol is, wordt er gekeken naar de tweede voorkeur, et cetera. Zodra er een plek is gevonden, gaat het systeem door naar de volgende leerlingen. Er zijn wel verschillen in hoe lang de voorkeurslijst van de achtstegroepers moet zijn. Voor de adviezen vmbo-b tot vmbo-k hoeven leerlingen maar vier keuzes op te schrijven, leerlingen met een vmbo-t en vmbo-t/havo advies maar zes en leerlingen met een havo tot vwo-advies moeten een lijst met 12 voorkeuren inleveren.

Ruim 90 procent

7.289 achtstegroepers hebben vandaag te horen gekregen dat zij naar een middelbare school uit hun top 3 mogen gaan, dat is in totaal 93,7 procent. 6.099 leerlingen naar keuze één, 785 leerlingen naar keuze twee en 405 leerlingen naar hun derde keuze.

181 toekomstige brugklassers zijn buiten hun top 5 scholen geloot. 27 van hen op hun laatste drie keuzes. Er is één ultieme pechvogel in de loting: één achtstegroeper moet naar keuze nummer 11 na de zomer. Geen van de leerlingen is geloot op hun 12e keuze.

Leerlingen die niet tevreden zijn met het plaatsingsaanbod, kunnen binnen vijf dagen een nieuwe keuze maken uit de scholen waar nog wel plek is. Voor de 7.779 leerlingen waren er 9.837 plaatsen in totaal. Als leerlingen met een nieuwe voorkeurslijst zich uiterlijk dinsdag 11 april opnieuw aanmelden, krijgen zij op donderdag 13 april om 15:30 uur te horen naar welke andere school zij kunnen gaan.