Neal baalt van de auto's en bakfietsen bij scholen: "Kinderen moeten zelf fietsen"

“Voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen moet je niet met de auto bij een school aankomen", aldus Neal Beentjes uit Haarlem. De frustratie over het afgenomen fietsgebruik bij kinderen gaat hij op een creatieve manier te lijf. “Ik organiseer vijf fietsraces door de hele stad. Zo krijgen kinderen weer plezier in zelf fietsen.”

De races vinden op verschillende plekken in de stad plaats zodat kinderen in hun eigen wijk kunnen meedoen. Deelname is gratis en na afloop krijgt iedereen een prijs. “Kinderen kunnen al vanaf twee jaar oud meedoen. Ze racen dan met een loopfiets”, vertelt Neil.