Toegangsweg Beverwijk en Velsen-Noord over Velsertraverse slibt tijdelijk nóg verder dicht

Bewoners en werkers in en rond Beverwijk en Velsen-Noord moeten nog even extra op hun tanden bijten: de komende tijd is nóg een deel van de Velsertraverse van en naar de snelweg dicht voor verkeer. Zo slibt het drukke verkeerspunt tijdelijk nog meer dicht.

De Velsertraverse - Thomas Jak / NH Nieuws

Het drukke viaduct ligt op één van de weinige toegangswegen tussen Beverwijk en Velsen-Noord, en richting Wijk aan Zee. Een dichte rijstrook voor rechtsaf richting de Velsertunnel zorgt aan de kant van Velsen-Noord al twee jaar voor opstoppingen, zeker in de spits. Aan de Beverwijk-kant van het viaduct is de vluchtstrook langs de weg al even lang dicht. Dat is nodig om er zeker van te zijn dat de scheuren in het beton van de traverse niet groter worden. Aan die kant van de middenberm is de komende drie weken ook een deel van de rijstrook voor rechtsaf naar Beverwijk soms dicht. Niet altijd: het werk wordt alleen overdag tussen de spitsuren gedaan. Tekst loopt door onder de kaart.

Tennet is aan de kant van Beverwijk bezig met een damwand langs de rijstroken. Op die plek komen ondergrondse buizen voor elektriciteitskabels weer boven. Via die route komt straks stroom vanaf windparken op zee naar het netstation langs de A9 in Beverwijk. Er komt zo veel samen rond het kosmische knooppunt dat de plek inmiddels heel veel functies heeft: een kruispunt richting de snelweg en de omliggende plaatsen, een onderdoorgang als één van twee oversteekplekken tussen Beverwijk en Velsen-Noord, en een doorvoerplek van elektriciteitskabels die een deel van de provincie van elektriciteit moeten gaan voorzien. Er is ook goed nieuws voor de geduldige weggebruiker: de nacht is ook op de traverse het donkerst vlak voor de zon opkomt. Deze zomer moet de Velsertraverse namelijk weer helemaal zonder beperkingen open zijn. Het werk van Tennet duurt tot eind deze maand en Rijkswaterstaat zegt het beton voor de zomer te versterken. Bekijk hier het item van NH Nieuws over de geplande heropening van alle rijstroken op de Velsertraverse.