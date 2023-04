Voorbestemd om verfimperium over te nemen, maar Uithoornaar Kris Warger koos voor muziek

Het bedje van Kris Warger (39) leek gespreid. Als zoon van de eigenaar van een verfgroothandel in Uithoorn kon hij deze zo overnemen, maar na een 'mentale breakdown' besloot hij het roer om te gooien en koos hij voor de muziek. "Het deed pijn in mijn hart", vertelt vader Ed.

Kris en Ed voor de verfwinkel aan de Zijdelweg - NH Nieuws/Jessie Eickhoff

Kris en zijn vader Ed Warger (72) staan voor een groot, stalen gebouw aan de Zijdelweg in Uithoorn. Op het uithangbord staat in grote letters: ProCoatings, verfgroothandel. Het is de naam van het door Ed opgerichte bedrijf dat Kris zo had kunnen overnemen en in eerste instantie leek het ook die kant op te gaan. Toen Kris' studie mislukte, ging hij als twintiger in het bedrijf van zijn vader werken. Hij werkte zich op tot adjunct-directeur. Maar toen hij op zijn 32e zijn spraakvermogen verloor en paniekaanvallen kreeg, veranderde alles. "Het voelde alsof ik een toneelstuk speelde in mijn eigen leven", legt hij uit. "Je doet van alles, omdat het zo hoort: werken in het bedrijf van mijn vader, trouwen, kinderen krijgen. Maar gelukkig was ik niet." Lees verder onder de muziek

Kris opent de deur van zijn muziekstudio aan de rechterkant van het gebouw, náást de verfgroothandel. De afgelopen jaren heeft hij onder de artiestennaam SIRKRIS aan zijn eerste LP gewerkt met de toepasselijke naam: Uit de Verf. "Tijdens mijn burn-out bleek dat ik alleen nog energie kreeg van muziek, lezen en teksten", vertelt Kris. Dit aan zijn vader toegeven was niet gemakkelijk. De Uithoornaar noemt hem een succesvol rolmodel, die alles heeft gedaan voor zijn gezin en uit het niets is gekomen. "Maar de lat ligt daardoor ook hoog om succesvol te zijn. Ik vond het heel moeilijk om aan mijn vader te vertellen dat ik een muziekopleiding tot audio engineer wilde gaan doen en mijn verantwoordelijkheid in de steek liet."

Kris en Ed in de muziekstudio naast de verfwinkel - NH Nieuws/Jessie Eickhoff

Zijn vader verwachtte op dat moment dat Kris het bedrijf zou gaan overnemen en heeft daarom alles op alles gezet om zijn imperium zo goed mogelijk achter te laten. Van drie filialen ging het bedrijf naar 25 filialen: het werd de grootste verfgroothandel van Nederland. "Toen Kris stopte met zijn studie en in het bedrijf ging werken, realiseerde ik me dat het bedrijf in handen van de familie kon blijven. Dat is natuurlijk geweldig." Uiteindelijk zag zijn vader ook dat Kris hier niet gelukkig van werd en zijn eigen pad moest kiezen. In het nummer Uit de Verf bedankt Kris zijn vader voor alle steun. "Het deed pijn in mijn hart", vertelt Ed, terwijl de titelsong op de achtergrond draait. "Maar ik realiseerde me toen wel dat ik te veel verantwoordelijkheid van hem vroeg. Het was simpelweg niet zijn hum." Lees verder onder de muziek

Ed verkocht 'zijn kindje' aan een toeleverancier van de groothandel. "Ik heb Kris altijd gesteund en ben blij dat hij iets doet wat hij leuk vindt. Trots vind ik een moeilijk woord, want ik heb moeite met dingen te zeggen die ik niet meen. Het zou fijn voor hem zijn als het ook wat oplevert en hij succes heeft."

Kris en Ed voor een 'verfwand' in de muziekstudio - NH Nieuws/Jessie Eickhoff