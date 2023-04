Jan van Halst wordt opvolger Danny Blind bij Raad van Commissarissen Ajax

Jan van Halst wordt voorgedragen als het nieuwste lid van de Raad van Commissarissen. De oud-voetballer, die tegenwoordig wedstrijden analyseert op tv, volgt daarmee Danny Blind op, die in de zomer van 2021 vertrok.

Ajax was al langere tijd op zoek naar een zogenoemde 'voetbalman' binnen de raad. Die positie is al leeg sinds Danny Blind in de zomer van 2021 vertrok om assistent bondscoach van het Nederlands Elftal te worden. Tot verbazing van Ajax keerde Blind na het WK van 2022 niet terug, waardoor de club op zoek moest naar een opvolger.

Dat wordt dus Van Halst, die tussen 1999 en 2000 44 wedstrijden voor Ajax speelde. Na zijn carrière als voetballer vervulde Van Halst meerdere bestuursfuncties bij FC Twente.

Ocampos

Dat de RvC soms cruciale beslissingen neemt werd afgelopen zomer ineens zichtbaar toen de raad een transfer van Lucas Ocampos naar Ajax op het laatste tegenhield. Ocampos, die 20 miljoen zou moeten kosten, werd vervolgens voor een half jaar gehuurd, maar na zes wedstrijden alweer terug naar Spanje gestuurd.

Daarnaast kan de RvC Ajax-directeuren benoemen en ontslaan. In de directie van Ajax rommelt het al maanden. De club raakte in februari vorig jaar technisch directeur Marc Overmars kwijt en heeft nog altijd geen vaste opvolger voor hem gevonden.