Paasweekend in West-Friesland: dit is er te doen

Het paasweekend is aangebroken en dat betekent dat er weer veel te doen is in de zeven West-Friese gemeenten. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Van paaseieren zoeken in kasteel Radboud tot een knutselmiddag in het Rundveemuseum. Dit valt er allemaal te beleven.

NH Nieuws

Ook tijdens Pasen kunnen de wandelschoenen aan worden getrokken. In Nieuwe Niedorp kunnen fanatieke lopers op tweede paasdag meedoen met de Paaspolderloop. De officiële start voor wandelaars is om 9.30 uur, maar om 10.00 uur komt de paashaas op bezoek. Die zal het voortouw nemen tijdens de 'loop achter de paashaas'. Naast het wandelen kunnen er ook verschillende afstanden worden gerend: De 2 km. de 5 km en de 10 km zullen allemaal kort achter elkaar van start gaan. In het sportieve kader valt ook de Paas Obstacle Run in Twisk. Op eerste paasdag kunnen kinderen en volwassenen deelnemen. Om 11.00 uur zal het startschot klinken bij het Dorpshuis Twisk. Tijdens de Paas Obstacle Run kunnen mensen op een uitdagende manier op, onder en over obstakels heen klauteren.

Zoeken geblazen Het zoeken van eieren is een ware traditie en wordt ook dit jaar weer voorgezet. Bij Kasteel Radboud in Medemblik kunnen alle speurneuzen tijdens het paasweekend terecht. In het kasteel zijn allerlei kleurrijke eitjes verstopt. Ook bij SamCity liggen ze her en der. Tijdens het springen moeten de ogen dus goed zijn geopend. Een speurtocht ontbreekt ook niet op de planning. Tijdens eerste een tweede paasdag kan er oplos gezocht worden bij MAK Blokweer in Blokker. Over het terrein liggen allemaal paaseieren verstopt. Maar het gaat verder dan dat, er moet natuurlijk ook gepuzzeld worden. Ook de paashaas pleegt een bezoekje.

Pasen in het Rundveemuseum - Hanneke de Boer / Rundveemuseum

Tijd voor feest De drukte opzoeken kan zeker tijdens de paasdagen. In Hoorn wordt het jaarlijkse Eipop weer georganiseerd. Bij drie verschillende kroegen staan artiesten muziek te draaien. Het feest begint om 16.00 uur en de laatste act is om 21.30 uur, nagenieten kan altijd nog. Op eerste paasdag staan de speakers op een hoog volume. In het Zuiderzeemuseum kan het paasfeest ook worden gevierd. Vanaf vandaag zijn er, tot en met maandag, verschillende activiteiten te doen. Allemaal gaan ze over Pasen. Natuurlijk ook in relatie tot vroeger. Wat is het verhaal achter Pasen? Door middel van verschillende spellen en opdrachten kan men hier een antwoord op vinden.