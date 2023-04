Jos loopt bij psychiater door trillende wasmachine: "Ik barstte spontaan in huilen uit"

De 68-jarige Jos Huigen woont in het nieuwe wooncomplex De Meester aan de Verspronckweg in Haarlem. Een prachtige plek om te wonen, vindt Jos. Maar het bonken van de wasmachine van de buren verstoort zijn woonplezier. En hoe: "Ik heb er een functioneel neurologische stoornis aan overgehouden." Hij hoopt dat de beloofde verbeteringen aan het pand gaan werken.

Jos investeerde fors in de inrichting van zijn nieuwe onderkomen. "Ik heb lang getwijfeld of ik het allemaal wel kon betalen. De huur is zo'n 1200 euro per maand voor 59 vierkante meter 'woonplezier'. Ik kwam hier met het idee dat ik er tot pak 'm beet mijn 85e kon blijven wonen. Daarom heb ik een hele dure kast laten bouwen en een mooie vloer laten leggen. Maar ik hou dit zo niet de rest van mijn leven vol."

Een paar maanden later begonnen de problemen, vertelt de gepensioneerde Haarlemmer. "In oktober trokken de onderburen in. Zij hebben een wasmachine op hun entresol staan, relatief dicht onder mijn vloer dus. Ik heb ontzettend veel last van de trillingen als zij een wasje draaien."

Aan de eettafel van zijn mooie, maar bescheiden appartement op de bovenste etage van het compleet verbouwde voormalige schoolgebouw steekt Jos van wal: "Ik woon hier nu bijna een jaar. Het gebouw werd in mei 2022 opgeleverd. Ik ben er in juni ingetrokken."

De trillingen beheersen het leven van Huigen. "Ik heb er zware klachten door. Op momenten dat ik in rust ben - vooral als ik in bed lig - voel ik getril in mijn lijf dat er eigenlijk niet is. Dat noemen ze een functioneel neurologische stoornis. De oorzaak kan een traumatische gebeurtenis zijn. Of stress, zoals bij mij. Het is moeilijk uit te leggen, maar je hersenen spelen een spelletje met je. Het gebeurt ook als ik in het weekend bij mijn vriendin blijf slapen."

Huilbuien

De huisarts van Jos dacht dat het misschien de ziekte van Parkinson was, maar dat bleek niet zo te zijn: "Ik ben doorverwezen naar een psychosomatisch fysiotherapeut. Die helpt me met ontspanningsoefeningen. En van een psychiater krijg ik antidepressiva om mijn stemming op peil te houden. Er waren dagen dat ik spontaan in huilen uitbarstte als dit ter sprake kwam, dat gaat nu gelukkig wat beter."

