Honkballers Roelie Henrique en Kenny Berkenbosch beginnen aan laatste seizoen

Henrique gaat beginnen aan zijn veertiende seizoen in de hoofdklasse. In 2010 debuteerde hij met Amsterdam in de hoofdklasse. Van 2016 tot 2018 speelde hij ook nog voor HCAW, maar in 2019 keerde hij terug bij Amsterdam. "Ik wil eindigen bij de club waar ik ooit begonnen ben", vertelt Henrique.

