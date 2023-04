Baasjes krijgen hun zin in Broekhorn: hondenlosloopgebied komt in deel "ecozone"

De hondeneigenaren in de wijk Broekhorn hebben hun zin gekregen. Het college van Dijk en Waard gaat een deel van de "ecozone", het natuurstrookje bij het kanaal, aanwijzen als losloopgebied voor honden. De grasveldjes in de woonwijk blijven op verzoek van buurtbewoners poep- en overlastvrij. "We zijn voorzichtig positief", reageert Richard van den Boogaard, een van de initiatiefnemers uit de buurt.

Tussen Broekhorn en de Westdijk ligt tussen twee sloten in een strookje groen, waar honden altijd vrij mochten rennen en spelen. Maar omdat er in het natuurgebied vogels broeden, besloot de gemeente er vorig jaar een aanlijnplicht in te voeren.

De gemeente schat dat er in de wijk meer dan 100 hondeneigenaren wonen. Als alternatief losloopgebied werd hen twee grasveldjes in de wijk aangeboden, aan de Vrederiksakker en de Rens Prinshof. Maar buurtbewoner Richard ziet met zijn hond Pepper niets in dat voorstel, in de buurt van spelende kinderen en een doorgaande weg. Hij doet namens zo'n dertig hondenbezitters uit de buurt het woord:

"Dat worden poepveldjes, een hond heeft de ruimte nodig. Honden kunnen ook intimiderend zijn als ze vol enthousiasme op een spelend kind afrennen. Bovendien kan het gevaarlijk zijn als een hond ineens de weg op rent."

Petitie

Bewoners met en zonder honden verenigden zich onder de naam 'Honden los in Broekhorn'. Met een petitie van 125 handtekeningen pleiten ze voor een losloopgebied - met aanlijnplicht in het broedseizoen - in de ecozone.