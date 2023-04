Desembrood terug van weggeweest: "Kunnen we ons vakmanschap in neerzetten"

Volgens de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) komen er steeds meer ambachtelijke bakkers bij die zich richten op desembrood. Dat merken ze ook bij het ROC van Amsterdam, waar desem sinds dit jaar onderdeel is van het vakkenpakket van de de brood- en banket opleiding. Tot groot genoegen van docent Jeroen Smit: "Hierin kunnen we ons onderscheiden."

Maarten Langeslag is eigenaar en bakker bij bakkerij Fort Negen. Voor hem was de keuze voor desembrood snel gemaakt. Hij vindt het niet alleen lekkerder en gezonder, maar ook socialer: "Desembrood kan in de koelkast rijzen en dan de volgende dag kan het worden afgebakken, daardoor hoef je niet 's nachts te werken en kan je als bakker ook nog een leven hebben."

Volgens Marie-Hélène Zengerink van de NBOV is er sprake van een shift in de bakkerswereld. Zo zijn er steeds minder traditionele bakkerijen die door een bakkerskoppel draaiende worden gehouden en zijn er juist meer moderne bakkers die een specialisme kiezen. Met name het bakken met desem valt in de smaak: "Is echt een trend", aldus Zengerink.

Deze manier van werken past goed bij de werksfeer die hij in zijn bakkerij wilde creëren. Zo wordt het brood gebakken in het bijzijn en in het zicht van zijn klanten. Volgens Zengerink is dat een goede ontwikkeling: "Als mensen zien hoe het wordt gemaakt en hoe het ruikt, ontstaat er meer waardering voor het vak."

Ook Jeroen Smit, docent bij de brood- en banket opleiding, waar desem sinds dit jaar tot het curriculum behoort, ziet de focus op desem als iets positiefs: "We kunnen de concurrentie aangaan met de supermarkt, maar die worden sneller en beter en hebben veel geld dus dat kunnen we niet winnen. Desem is lastig te maken voor supermarkten, dus daar kunnen wij ons in onderscheiden en ons vakmanschap in neerzetten."

7.50 euro voor een brood

De focus op vakmanschap heeft wel een prijs. Zo kost een groot brood bij Langeslag 7,50 euro: "Brood is geen eenheid. De kiloprijs van de luxebroden bij de supermarkt liggen hoger", reageert hij. Ook Zengerink vindt het geen vreemde ontwikkeling dat er een duurder prijskaartje hangt aan een nicheproduct: "Dan heb je ook wat moois."

Hoewel bakkers in de steden voorlopen op het gebied van desem, verwacht Smit dat het niet lang zal duren voor desem ook de dorpen opnieuw veroverd heeft: "In kleinere dorpjes is het wat spannender. Ook omdat bakkers veel koelruimte nodig hebben. Dat moet je durven. Toch is de trend wel dat ook kleinere dorpjes dit soort producten gaan neerzetten. Misschien eerst alleen in het weekend, en later steeds meer", aldus de docent.