Hakenkruizen en racistische tekst op Anton de Kombrug: "Ze zijn ziek in hun hoofd"

Twee hakenkruizen en de tekst 'White Live Mathers' ontsieren sinds gisteren de onderdoorgang van de Anton de Kombrug in Zaanstad. De gemeente heeft geprobeerd de teksten te verwijderen, maar er is een speciaal soort verf gebruikt waardoor het weghalen alleen lukt door de coating van de brug af te spuiten. De brug was een jaar geleden nog opgeknapt met een kunstwerk voor Keti Koti.

"Ik heb een hekel aan hakenkruizen", zegt een schoonmaker van de gemeente. Hij snapt er niets van dat mensen de tekst op de brug hebben gespoten. Het geeft hem veel voldoening om ze weg te halen, maar dat gaat moeizaam. De schoonmaker laat weten dat hij wel vaker hakenkruizen in de stad moet verwijderen. "Ze zijn ziek in hun hoofd."

De tekst werd woensdag ontdekt en vanochtend is geprobeerd de tekst te verwijderen. Eerst is dat gedaan met een hogedrukspuit, maar daarna was de graffiti nog steeds te zien. Een tweede ploeg van de gemeente probeerde het ook maar spoot delen van de coating weg en daardoor is de schoonmaak gestaakt.

Een jaar geleden is op een deel van de brug een kunstwerk aangebracht. Het tweede deel waar nu de hakenkruizen staan had ook versierd moeten worden, maar dat kon toen niet omdat er eerst een anti-graffiti coating moest worden aangebracht. Volgende week gaat de gemeente de rest van de graffiti verwijderen. In de meeste gevallen doet de gemeente geen aangifte bij graffiti, maar overweegt of ze het in dit geval wel gaat doen.