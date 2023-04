Hoorn wil zonnepanelenbeleid eeuwenoude binnenstad vastleggen na geslaagde pilot

Een cultuuromslag in de gemeente Hoorn. Om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn, moeten de komende jaren veel meer daken worden voorzien van zonnepanelen. Ook op daken in de historische binnenstad en monumenten waar dat nu nog niet is toegestaan, zo meent het college.

De gemeente is vorig jaar maart met een pilot gestart om ruimhartiger om te gaan met zonnepanelen in de historische binnenstad. Die liep ten einde op 1 januari, waarna de pilot werd geëvalueerd. Het college kijkt positief terug op het geheel en wil het nieuwe beleid dan ook vastleggen. Er zijn tijdens de pilot zo'n 80 vergunningen aangevraagd, daarvan werd meer dan de helft verleend.

Dezelfde kleur als zonnepanelen

De binnenstad van Hoorn werd voor het eerst in 1970 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat houdt in dat er strenge regels gelden. Maar nu de roep om duurzame energie steeds groter wordt, gaat het roer om - mits het straatbeeld niet wordt verstoord. En dat betekent dat zonnepanelen die in het zicht liggen dezelfde kleur krijgen als het dak. Die ingreep is mogelijk, dankzij een verruiming van de beleidsregels.

"Alle panelen die zichtbaar zijn vanaf de straat moeten in de kleur van de dakbedekking worden uitgevoerd. Dit houdt in: panelen in een egale donkere kleur op donkere daken en rode panelen op rode daken", aldus een woordvoerder. Hier wordt in Nederland al voorzichtig mee geëxperimenteerd.

De gemeenteraad zal zich buigen over het nieuwe beleid en neemt in het najaar een besluit. Tot die tijd wordt de pilot verlengd.