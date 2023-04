Oprichter kofferbakmarkt Wijk aan Zee draagt stokje over aan zoon

Horst Heydenreich, oprichter van de welbekende kofferbakmarkt in Wijk aan Zee, wordt over anderhalve week 80 jaar. Een mooi moment om de organisatie van de kofferbakmarkt over te dragen aan zijn zoon, Helger, vindt hij. "Ik draag het met een gerust hart over aan mijn zoon, want ik weet dat het goed beheerd wordt."

De kofferbakmarkt is al 20 jaar vaste prik in Wijk aan Zee en volgens Horst. Zeven keer per jaar, iedere tweede zondag van de maand van april tot en met oktober, staat de dorpsweide vol met zo’n 200 stands met deelnemers uit heel Nederland. "Ze komen uit Groningen, uit Arnhem. Het is een begrip in heel Nederland geworden", vertelt Horst.

Groot succes

Zo’n 20 jaar geleden raakte Horst op de kofferbakmarkt van Egmond binnen geïnspireerd om hetzelfde te organiseren in Wijk aan Zee. "Ik heb aan ze gevraagd hoe ze dat deden en dat ben ik hier zelf begonnen. Het was meteen een groot succes. De mensen pakten het op. Er was hier verder niks, behalve de zwarte markt." En het hele dorp leeft ervan op. "Zelfs het strand eet ervan mee. Veel mensen gaan over de markt en dan door naar het strand. Op een goeie dag hebben we zo’n 5.000 bezoekers."