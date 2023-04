Chauffeur Meindert (81) rijdt laatste buurtbusrit: "Elke keer genoten" 

Voor de laatste keer bestuurt Meindert behendig 'zijn' buurtbus langs de smalle weggetjes in Waterland. Je zou het niet zeggen maar de chauffeur van het eerste uur is 81 jaar geworden en moet daarom voor de tweede keer in zijn leven met pensioen. Gisteren werd hij samen met zijn collega Lodewijk Duynmaer van Twist feestelijk uitgezwaaid. Door het afscheid van Meindert valt er een groot gat in het vrijwilligersschema van de buurtbus, ze zijn daarom hard op zoek naar nieuwe chauffeurs.

Lodewijk vertelt over de nauwe weggetjes en over tegenliggers met veel te grote auto's en tractoren. Adem in, vervelend? Welnee: "Ik vind het wel leuk! Als het van die brede rauswegen zijn, dan vind ik het een beetje saai."

Meindert en Lodewijk reden al vanaf het begin in 2015 mee met de buurtbus. Ze maakten mooie dingen mee. Meindert: "Koeien op de weg bijvoorbeeld. Je wil natuurlijk op tijd rijden, maar de dames die op de weg lopen hebben geen haast. Dan moet je rustig en kalm blijven. Toeteren? Niet uitgeprobeerd, want ik wilde ook de vrede met de boeren bewaren."

De bus gaat langs Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam, Monnickendam, Overleek en Ilpendam. "Je komt in dorpen waar geen bus rijdt", zegt voorzitter van de buurtbus Elly Rooth. "Zo is er een mevrouw in Zuiderwoude en haar man zit hier in het verzorgingshuis Swaensborch. Die mevrouw kan zelf niet rijden. Elke keer als ze instapt, zegt ze: 'Ik ben zo blij dat jullie er zijn, anders kan ik niet naar mijn man toe.' En er zijn veel jongeren uit Ilpendam die gebruik maken van de bus, die zitten in Monnickendam op school."

De buurtbus kampt, door het vertrek van Meindert en Lodewijk, op dit moment met een schaarste wat betreft collega's. "We kunnen gelukkig nog doorrijden, het gaat nét aan", zegt de voorzitter van de buurtbus Elly Rooth. "Degene die het rooster maakt heeft een behoorlijke puzzel. Maar we kunnen wel vier tot vijf nieuwe vrijwilligers gebruiken."

Schadevrij gereden

"Zo, het zit erop", lacht Meindert na zijn laatste rit. Weer geen brokken gemaakt. "'s Ochtends in de winter is het erg donker. Ondanks het feit dat je de weg al honderden keren hebt gereden is het soms toch een verrassing waar de bocht komt. Je moet erg alert zijn." Al die tijd heeft hij schadevrij gereden. Met een glimlach: "Ik probeer er bescheiden onder te blijven. Maar het is wel gelukt."