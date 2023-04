Toeristen nemen bouwoverlast voor lief: "Zandvoort blijft prachtig"

Met het traditioneel drukke paasweekeinde in aantocht is Zandvoort er veel aan gelegen zich van zijn beste kant te laten zien. Bouw- en sloopwerkzaamheden op prominente plekken verhinderen dat, maar de toeristen storen zich er niet aan. Vooral Duitse badgasten zijn er laconiek onder. "We hebben hier zee, strand en mooi weer, dus ons hoor je niet klagen", zegt een echtpaar uit Wuppertal.

Ook de wethouder die erover gaat, CDA'er Gert-Jan Bluijs, legt de bouwwerkzaamheden in Zandvoort positief uit. "Het betekent dat we volop in ontwikkeling zijn. En dat we er niet alleen zijn voor de toerist, maar ook voor de Zandvoorter. De mensen moeten wel een plek hebben om te wonen."

"Het komt misschien een beetje ongelukkig uit, maar we hebben nu eenmaal ambities" Wethouder Gert-Jan Bluijs

Hij geeft toe dat het 'misschien een beetje ongelukkig uitkomt' dat er net nu op zoveel plaatsen wordt gewerkt. "Maar we willen nu eenmaal zaken realiseren en hebben ambities", zegt hij. Neem de bouw van appartementen rond de watertoren, de entree van de badplaats. Bluijs: "Dat werk kunnen we moeilijk stilleggen omdat het seizoen begint. Het is nu even vervelend, maar volgend jaar ziet het er hier prachtig uit." tekst gaat door onder de video over de werkzaamheden in Zandvoort

Zandvoort op de schop - NH Nieuws

Dat geldt ook voor het Badhuisplein, de entree naar het strand. De in het oog lopende flat die daar op de nominatie staat te worden gesloopt, is de rotte kies van Zandvoort. Binnenkort wordt-ie 'getrokken.'Bluijs: "Het heeft wat langer geduurd dan gedacht. Dat heeft natuurlijk te maken met de mensen die er woonden voor wie je moet zorgen. Maar voor de start van het zomerseizoen is de flat weg en gaan we het daar herinrichten."

"We genieten van de zon en de zee; die lelijke flat nemen we op de koop toe" Duits echtpaar over de bouwwerkzaamheden in Zandvoort

Veel Zandvoorters is de flat een doorn in het oog. "Het is géén gezicht", zegt een man op een bankje. Toeristen daarentegen reageren laconiek. "Het is maar wat je wilt zien", roept een echtpaar uit de buurt van Dortmund. "Wij zijn hier om te genieten van de zon en de zee. Heerlijk! We nemen zo'n lelijke flat op de koop toe."

Badhuisplein. - NH Nieuws