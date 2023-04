Haarlemse burgemeester kreeg vorig jaar al signalen over verdachte nachtclubeigenaar

"Het was niet waar deze week voor zou staan", meldt voorzitter Eefje Major van de Stichting Nachtwacht Haarlem. "Er zijn twee dappere meiden naar de politie gestapt, waardoor de misstanden rondom de eigenaar van club June aan het licht zijn gekomen. Wij hebben als Nachtwacht besloten de persoon in kwestie niet meer deel te laten nemen aan de week van de Haarlemse Nacht."

Wienen en de andere tafelgasten zijn van mening dat het recht zijn beloop moet hebben, maar dat het wel verstandig is dat de clubeigenaar een stap terug doet. "Vorig jaar was ik in contact met Ali B. Op het moment dat er beschuldigingen naar buiten kwamen, moet je de conclusie trekken dat je bepaalde rollen niet meer kan spelen", aldus Wienen.

Door dit besluit ontbrak er gisteren tijdens de talkshow van de Nachtwacht een tafelgast. Over het ontbreken van die persoon werd gesproken en burgemeester Jos Wienen meldde dat er vorig jaar al signalen over de bewuste nachtclubeigenaar bij hem binnen waren gekomen, waarna er een onderzoek naar de man is gestart.

"Ik denk dat het heel verstandig is dat iemand zelf zegt 'het is even handig om een stap achteruit te doen'", antwoordt Wienen wanneer er gevraagd wordt of de verdachte nog wel Haarlem Jazz kan organiseren. "Als diegene dat niet doet, zal er wel met hem gepraat worden, maar dat doe ik niet in het openbaar", besluit Wienen.

Bevrijdingspop

Een ander hot topic dat aan tafel aan bod kwam, waren de evenementen in Haarlem. Voorzitter Bernt Schneiders van Bevrijdingspop legde uit dat er een zonnige 5 mei nodig is. "Er moet minimaal acht ton bij vanuit de baromzet, anders redden wij het financieel niet", aldus Schneiders. Toch was hij ook positief en gaf burgemeester Wienen aan Bevrijdingspop niet zomaar te laten vallen.

De talkshow werd gehouden in het Patronaat en is terug te kijken op de website van de Haarlemse Nachtwacht en op die van de Week van de Haarlemse nacht.