Ajax-trainer Heitinga probeert 'het incident' na afloop te vermijden: "We gaan best wel lang over dit"

Na de winst van Ajax op Feyenoord (1-2) ging het in de perskamer van De Kuip bijna niet over het voetbal. Bijna alle journalisten stelden vragen aan de hoofdrolspelers over de trieste randzaken tijdens deze halve finale van de KNVB-beker.

Waar Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü en Feyenoord-trainer Arne Slot uitvoerig antwoord gaven over het incident, daar hield John Heitinga zich behoorlijk op de vlakte. Na ruim een uur spelen kreeg Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd en liep een flinke wond op. Volgens Heitinga was zijn gewonde pupil de eerste speler die zich uitsprak om de wedstrijd te hervatten. "Klaassen wilde heel graag doorspelen."

Focus op het voetbal

Heitinga sprak na afloop liever over de winst en het bereiken van de finale. "We hadden vandaag al het gevoel dat we hier vanavond zouden winnen." Op zondag 30 april is in De Kuip PSV de tegenstander. De Amsterdamse oefenmeester vond dat er na afloop te veel vragen waren over het incident. "Ik vind dat andere mensen hier kritisch naar moeten kijken en wij willen ons focussen op het voetbal."

