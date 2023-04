Taxiprotest breidt zich uit: nu ook op Prins Hendrikkade

Naar aanleiding van de protestactie eerder deze middag , is een deel van de taxichauffeurs afgesplitst van het protest bij de Michiel de Ruijtertunnel. Zij staan nu op de Prins Hendrikkade en blokkeren daar de weg volledig.

De chauffeurs hebben hun taxi's op de Prins Hendrikkade achtergelaten en zijn meters verderop van hun voertuig gaan staan. Ze zijn het niet eens met het verkeersbeleid van de gemeente.

Politieagenten zijn met de chauffeurs in gesprek en verzoeken hen de weg vrij te maken. Het lijkt er niet op dat er beweging komt in de blokkade. De chauffeurs blijven op de weg staan. De chauffeurs laten weten dat zij 'net zoals de boeren gefaciliteerd willen worden'.

Waar het protest vanmiddag begon bij het verzamelpunt op de Piet Heinkade, stond het later in het centrum volledig vast. Zowel bij de Michiel de Ruijtertunnel, als de West-en Oostkant van CS, het Damrak en nu ook de Prins Hendrikkade lijkt er geen beweging in het verkeer te komen.

Door het protest dat zich heeft uitgebreid tot de Prins Hendrikkade stond tram 26 ook tijdelijk stil.