Hondenbaasjes alert op rattenklemmen in recreatiegebied: 'Vallen om als je ze eruit trekt'

Sinds hond Bowie eind vorige maand in recreatiegebied Spaarnwoude in een rattenklem stapte , denken baasjes wel twee keer na voor ze hun viervoeters loslaten. Dat blijkt als NH poolshoogte gaat nemen bij de Boseilanden, waar Bowie gewond raakte.

"Dex wil constant naar het water", vertelt een man die zijn hond vandaag in het gebied uitlaat. Hij benadrukt dat het een losloopgebied is. "Dus kijk je wel even extra uit, ja."

Hoogheemraadschap van Rijnland plaatst de klemmen om de muskusrat te bestrijden. Die rattensoort graaft gangen in de dijken, waarmee ze de dijken instabiel maken en daarmee de kans op dijkdoorbraken en overstromingen vergroten.

Verticaal tegen de gang

Het waterschap plaatst altijd vlaggetjes bij de klemmen, om hondenbaasjes te waarschuwen voor de vallen. Ze worden altijd verticaal tegen de gang aan geplaatst, vertelt boswachter Paul aan NH Nieuws. "En met een vlaggetje gemarkeerd."

Toch was de klem waar Irma's Ierse setter Bowie anderhalve week geleden in stapte, niet gemarkeerd. "Soms worden de vlaggetjes weggehaald", vertelt hij. Hij heeft nog nooit iemand betrapt, maar vermoedt dat het om mensen gaat die het niet eens zijn met de bestrijding.

"Dan valt de val om, komt 'ie horizontaal te liggen", vertelt Paul over de risico's, "en als je dan van bovenaf er met iets indrukt - een hondenpoot bijvoorbeeld - gaat 'ie af."

Bowie derde slachtoffer

Bowie is inmiddels hersteld, maar bij zijn baasje Irma zit de schrik er nog goed in. "Je staat machteloos en raakt een beetje in paniek." Het hoogheemraadschap heeft de rekening van de dierenarts op zich genomen, en Irma een bloemetje gestuurd.