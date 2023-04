Drugslab Enkhuizen kwam in beeld na anonieme tip: pand zat vol met harddrugs

Een anonieme melding was de oorzaak van de inval bij een drugslab in Enkhuizen. In het bedrijfspand aan het Voorland werd een grote hoeveelheid drugs en chemische stoffen aangetroffen. Er zijn nog steeds geen aanhoudingen verricht.

De tip kwam in de nacht van maandag op dinsdag binnen. Die was blijkbaar zo concreet dat de politie gelijk overging op actie. Eenmaal binnen werd een nog werkend synthetisch drugslab aangetroffen. Behalve drugs werden er ook chemische stoffen aangetroffen. Reden genoeg om de straat tijdelijk af te zetten en de afdeling gevaarlijke stoffen van de brandweer onderzoek te laten doen.

In het pand, gelegen op industrieterrein Krabbersplaat, was op het moment van de inval niemand aanwezig. Tot twee jaar terug huurde een bakkerij het pand. Inmiddels staat de naam van een andere onderneming op een bord aan de gevel. De eigenaar ontkent daar met zijn bedrijf te zitten. "Het bord hing er alleen als reclame. Ik ben ook verbaasd over wat er gebeurd is. Van de politie heb ik nog niks gehoord", vertelde hij gisteren tegen NH Nieuws.

Nog geen aanhoudingen

Het pand zelf is in eigendom van iemand anders. Ondanks meerdere pogingen is het niet gelukt om contact te krijgen met de eigenaar. Of die wel verdachte is wil de politie niet kwijt. Omdat het onderzoek loopt wild de woordvoerder alleen zeggen dat er nog niemand is aangehouden en de politie op zoek is naar tips en getuigen.

Tekst gaat verder onder de foto.