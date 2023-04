Duitse toeristen bezoeken massaal de IJmond en vinden het 'schnuckelig und gemütlich'

Wie weleens wandelt aan het strand bij een van onze kustplaatsen komt geregeld onze oosterbuur tegen. De IJmond krijgt steeds vaker bezoek van Duitse vakantiegangers en dagjesmensen. Volgens de toerismesector komen er dit jaar een recordaantal over de grens. Er worden 6,4 miljoen Duitse toeristen verwacht in ons land. De vraag is wel waarom zij uitgerekend ook voor de IJmond kiezen als vakantiebestemming?