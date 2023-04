11-jarige Lana beste bij provinciale voorleeswedstrijd: "Ik kan het niet geloven"

De 11-jarige Lana uit Zwaag heeft gistermiddag de provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. “Ik ben zo blij, ik kan het bijna niet geloven”, vertelt ze door het dolle heen.

Lana wint de provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd - Raya Sneek

Op de zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam zat de zaal vanmiddag vol. Ook Lana haar achterban was erbij. Terwijl de presentatoren van de wedstrijd over het podium liepen. Stond Lana, samen met anderen, gespannen te wachten op de uitslag. Een rode roos had ze al in de pocket, ging daar nog een beker bijkomen? “Toen mijn naam werd omgeroepen was ik gewoon in shock", vertelt ze enthousiast.

Alleen maar blijheid Eerder deze week liet Lana zien hoe ze zich aan het voorbereiden was op de provinciale finale. Vandaag kon ze tonen wat ze in haar mars had. En dat heeft ze gedaan. Alle voorbereidingen hebben ervoor gezorgd dat ze nu een mooie gouden beker mee naar huis mag nemen. De jury had positief commentaar voor Lana. "De jury vertelde dat ik goed in het publiek keek en ze hierdoor echt meenam in het verhaal", vertelt ze. Ook het gebruik van intonatie, Lana's sterke eigenschap, werd gecomplimenteerd. Op 24 mei mag Lana voor de laatste keer voorlezen. Dan neemt ze het tijdens de landelijk finale op tegen elf andere provinciale voorleeskampioenen. Samen met haar hele klas gaat ze dan met de bus naar TivoliVredenburg in Utrecht. "Ik kan bijna niet wachten", zegt Lana. Maar eerst gaat ze even nagenieten van de winst. Kijk hieronder de reportage die NH Nieuws eerder deze week maakte met Lana:

Lana Sneek bereidt zich voor op provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd - NH Nieuws