Oplettende Gerard tipt politie, die daarna grote sigarettenfabriek in Lijnden oprolt

Veel activiteit in de nachtelijke uren, busjes met geblindeerde ramen en een weeïge geur: dankzij beheerder Gerard Kamphorst van bedrijventerrein Airport Business Park Lijnden heeft de politie daar vorige week een illegale sigarettenfabriek opgerold. "Ik dacht dat het een pillenfabriek was."

Gerard ontdekte sigarettenfabriek op bedrijventerrein - FIOD & ABPL

"Het eerste wat we doen, is kijken wat er 's nachts is gebeurd", vertelt Kamphorst aan NH. Omdat de beveiligingscamera's op het terrein beweging registreren is het voor de beheerder een fluitje van een cent om alleen het relevante beeld te bekijken. Een paar maanden geleden valt het de beheerder op dat de deur van een bedrijfspand 's nachts vaak open en dicht gaat. "Mensen liepen in en uit met eten", vertelt hij, "in ieder geval met boodschappentassen. De deur ging heel vaak open en dan direct weer dicht. Dat is raar gedrag." 'Vijf naar binnen, vier naar buiten' Als Gerard in opdracht van de politie 'alle bewegingen rond het pand' monitort en bijhoudt, krijgt hij het vermoeden dat er wordt gewoond. "Dan gingen er vijf mensen naar binnen, en kwamen er vier naar buiten." Pogingen om een indruk te krijgen van de activiteiten in het bedrijfspand mislukken jammerlijk, vertelt Gerard. Hij bekijkt het gebouw door een infraroodcamera, maar ook dat haalt niets uit. "Ze hadden gewoon een pand in het pand gebouwd", vertelt hij over de pogingen om de illegale activiteiten uit het zicht van de buitenwereld te houden.

"Je kunt het ook slaven noemen" Beheerder Gerard Kamphorst

Dat lukt dus niet, want nadat Gerard zijn bevindingen aan de autoriteiten heeft doorgegeven, vallen de politie, Belastingdienst en FIOD het pand eind maart binnen. Ook Gerard is daarbij aanwezig. "Het was een vieze bende", vertelt Gerard, die op basis van het meubilair in het pand schat dat de sigarettenfabriek door zo'n tien werknemers werd gerund. "Maar je kunt het ook slaven noemen." 'Complete productielijn' De politie pakt tien mannen uit Oost-Europa op, op verdenking van betrokkenheid bij de 'complete productielijn voor sigaretten', meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Behalve sigaretten en tabak werd vloeipapier, filters, lijm en verpakkingsmateriaal aangetroffen.

Sigarettenfabriek in Lijnden opgerold - FIOD

De FIOD schat dat er dagelijks een miljoen sigaretten werden gemaakt in het pand. Als die sigaretten uitsluitend in Nederland worden verkocht, zou de staat 243.000 euro per dag zijn misgelopen.

Het is niet de eerste keer dat er in Haarlemmermeer een illegale sigarettenfabriek wordt ontmanteld. Dat gebeurde ook al in 2019 in Cruquius, waar destijds 1.200 kilo tabak werd gevonden. Ook buiten de regio worden geregeld soortgelijke ontdekkingen gedaan, zoals eind vorig jaar: toen werden in Zaandam 5,7 miljoen illegale sigaretten gevonden.

Gerard verbaast zich erover dat de criminelen een pand op het bedrijventerrein hadden uitgekozen. "Meestal kiezen ze schimmigere plekken dan een bedrijfsterrein, er zijn zat percelen met loodsen achter boerderijen in Haarlemmermeer", stelt hij. "Waar geen sociale controle is." De machines en productiematerialen in het bedrijfspand zijn in beslag genomen. De ontdekking van de sigarettenfabriek is voor Gerard geen aanleiding om voor extra veiligheidsmaatregelen te pleiten. "Als je een pluim hebt gekregen, doe je het goed."

