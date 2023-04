Bewoners Houthaven krijgen na vijf jaar eindelijk het beloofde water voor hun deur

Een mijlpaal voor bewoners van Stettineiland in de Houthaven in West. Na jaren van gesteggel over de waterdichtheid van de kelders van hun nieuwbouwwoningen, krijgen zij eindelijk de beloofde gracht voor hun deur. "Eindelijk kunnen we genieten van het water aan ons huis."

Vijf jaar lang keken de bewoners van Stettineiland uit op een bouwterrein met hopen zand, omdat kort na de sleuteloverdracht bleek dat hun kelders lek waren. Door een lek in de bouwconstructie sijpelde er water tussen de naden van de voegen van de kelderbak.

De bewoners waren niet gerust op de oplossing die het bouwbedrijf voor ogen had en wat volgde was een getouwtrek over de juiste methode. Uiteindelijk gingen buren Monique Ansink en Sander Ouwerkerk namens 62 huizenbezitters met de bouwer om tafel om tot een oplossing te komen, en die kwam er met de hulp van allerlei technisch adviseurs.

Inspectieluikje

Ouwerkerk loopt naar een klepje in de hoek van zijn kelder. "We hebben ook een inspectieluikje zoals dat heet. Dat ziet eruit als een wandcontactdoos, die kan ik open halen. Dan zit hier een soort elektriciteitspijpje en dan kunnen we met een endoscoop erin en kunnen we kijken of het er nog goed uitziet. Precies daar beneden kunnen we dan kijken."

De twee buren zijn er trots op dat ze er uiteindelijk zonder een rechtszaak met bouwbedrijf Waal Bouw zijn uitgekomen. De komende maanden worden de grachten uitgegraven. Als de grachten in juli zijn volgelopen hebben ze een groot buurtfeest gepland en dan kan eindelijk worden genoten van het water.

Waal Bouw heeft laten weten niet te willen reageren.