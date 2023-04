Verkeerschaos rond CS nóg erger door touringcars: "Enorme opstopping"

Vorige week werd de Oostertoegang afgesloten voor werkzaamheden en moeten automobilisten via de De Ruijterkade rijden. Daar mogen touringcarchauffeurs hun klanten laten uitstappen, maar daarna moeten de bussen keren. Omdat er ook gewerkt wordt aan die straat, is de zogeheten keerlus weg en keren de bussen bij het viaduct, waardoor verkeer dan tegengehouden moet worden door verkeersregelaars.

Een buurtbewoner spreekt van een 'enorme opstopping'. "Dit had je toch kunnen bedenken. Lijkt mij. Ik heb trouwens vorige week al een mailtje gestuurd. Toen was het nog niet zo erg als nu. Maar daar doen ze ook niks aan."

De VVD stelde vanmiddag in de gemeenteraadsvergadering vragen over de vekeerschaos, die nu al dagen duurt. "AT5 staat vol met berichten over mensen die hun vlucht niet hebben gehaald, de parkeergarage niet uit kunnen, het is gewoon een beetje een drama aan het worden", zei VVD-raadslid Daan Wijnants.