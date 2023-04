Ouderen trappen flink door tijdens fietsles: "Het biedt vrijheid"

Fietsles voor ouderen. Op meerdere plekken in West-Friesland wordt het momenteel gegeven. Ze voelen zich bang en onzeker in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat zij vaker betrokken zijn bij dodelijke fietsongelukken. Dat wilt Team Sportservice tegengaan met het organiseren van fietslessen. "Fietsen brengt voor senioren vrijheid met zich mee", vertelt Ramon Kolenberg van Team Sportservice.

Wat voor veel mensen als vanzelfsprekend in de oren klinkt, is niet voor iedereen zo. Een lekker rondje fietsen gaat voor sommige senioren gepaard met een onveilig gevoel. Zo gebeuren er steeds vaker ongelukken waarbij zij zwaar letsel oplopen. "In 2021 waren er 207 dodelijke ongelukken met fietsers. Bij maar liefst 119 hiervan waren 70-plussers betrokken", zegt Ramon. "Het is dan ook belangrijk dat er fietslessen worden aangeboden."

Weer durven fietsen

Fietsen is vaak een van de laatste vervoersmiddelen waarmee senioren zich gemakkelijk van A naar B kunnen bewegen. Ook zorgt de mogelijkheid om te kunnen fietsen voor meer sociaal contact. Mensen kunnen namelijk snel even langs vrienden of familie. Fietsen is dan ook niet iets waar men tegenop hoort te kijken. "De angst sluipt er pas in na een ongeval of het weinig gebruiken van de fiets. Met de fietslessen proberen we de senioren meer zekerheid te geven over hun eigen vaardigheden", legt Ramon uit.

Op- en afstappen wordt als een lastige opgave ervaren. Op latere leeftijd wordt het evenwicht immers minder. Tijdens de lessen blijkt dan ook veel behoefte te zijn aan uitleg over de beste technieken. "Ik heb zelf nog nooit een ongeluk gehad. Maar ik ben wel een paar keer mijn evenwicht verloren toen ik mijn fiets aan de hand had. Ik viel zo de bosjes in", vertelt de Hoogkarspelse Truus Kamper.

De 69-jarige Truus gaat binnenkort de Elfstedentocht fietsen en een goede voorbereiding is het halve werk. Graag leert ze dan ook zoveel mogelijk. Ook een andere deelneemster hoopt wat op te kunnen steken tijdens de fietsles. "Ik ben een keer van mijn fiets afgevallen en heb daar nog steeds weleens last van", vertelt ze met een bedroefde toon.

Tekst gaat door onder de foto.