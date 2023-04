Vossen mogen vanaf 3 mei afgeschoten worden in Eempolder, maar tot die tijd is het billenknijpen

Een kleine maand kan de vos nog ongestoord 'snacken' in één van de belangrijkste broedgebieden van ons land: de Eempolder. Vanaf 3 mei is het weer toegestaan om vossen af te schieten voor populatiecontrole en dus blijft het tot die tijd spannend. Het broedseizoen voor de kievit is al begonnen en voor de vos is er genoeg gelegenheid om een smakelijk maaltje van eieren en kuikens te vergaren.

Volgens het collectief is de beste manier om de populatie vossen in toom te houden het afschieten van de dieren. "Je wilt het natuurlijk niet. Een vos is een mooi dier en als je zo'n dood dier ziet liggen is dat niet fijn, maar in de Nederlandse natuur is het keuzes maken."

Maar vanuit de omliggende bossen, die vanwege verstedelijking steeds kleiner worden, trekt de vos steeds vaker de Eempolder in. En dat is een groot probleem, want die vossen eten het liefst de eieren op. De wildcamera's van het collectief hebben al een hele database met foto's van vossen die zich tegoed doet aan de eieren. "Ze zijn zulke effectieve jagers."

Bos is gebiedscoördinator bij het collectief en werkt daarbij samen met onder anderen de lokale boeren, vrijwilligers en de Vogelbescherming. En het gaat de goede kant op. "Het aantal weidevogels in de Eempolder stijgt jaarlijks met 3,2 procent, terwijl het landelijke aantal met ongeveer 5 procent daalt", licht Bos toe.

De Eempolder is een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Zo broedt ook de tureluur, scholekster en onze nationale vogel, de grutto, in de uitgestrekte weilanden in de polder. Het is aan het Collectief Eemland om het aantal weidevogels te laten groeien.

"Kijk, daar zit-ie. Tussen de twee markeringen", roept Wilhelm Bos vanuit de kijkbeschutting. Met een verrekijker is een kievit te zien die vrolijk naar haar nestje hupt. Ze schudt even met haar kontje en dan gaat ze zitten. Eenmaal van dichtbij is te zien dat ze op vier goed gecamoufleerde eieren zit. Via de livestream op beleefdelente.nl kan iedereen meegenieten van nestjes zoals die van de kievit in de Eempolder.

Vanaf 3 mei gaat de ontheffing voor de Eempolder in en mogen de vossen door jagers onder strikte voorwaarden worden geschoten. Maar tot die tijd heeft het roofdiertje vrij spel in de Eempolder om te snacken. Dus is de kans groter dat de eieren worden opgegeten.

Bezwaar

Maar of de ontheffing daadwerkelijk 3 mei in zal gaan blijft spannend. Vorig jaar februari besloot de rechter om per direct de jacht op de vos in de provincie Utrecht stil te leggen, nadat drie grote dierenbelangenorganisaties bezwaar hadden aangetekend tegen de jacht op vossen, nadat ze een maas in de wet hadden gevonden. Hoewel die maas gedicht is, verwacht Bos met zijn collega's dat er hoogstwaarschijnlijk een bezwaar gaat komen. "En dan moeten we weer een nieuwe ontheffing aanvragen en dat duurt een jaar tot anderhalf jaar."

Het is de publieke opinie die het werk voor het collectief zo moeilijk maakt, als het aankomt op vossen. "Je hoopt niet dat het nest van de kievit op de livestream wordt gepakt, maar het zou wel gelijk laten zien wat een vos aan kan richten."

Veel dierenrechtenorganisaties willen graag dat de percelen afgerasterd worden. Maar volgens Bos is dat niet te doen. "We hebben hier ongeveer 1.500 percelen, daarvan zijn er 20 afgerasterd. 1 procent dus. Gebieden niet groter dan 1 tot 2 hectare kunnen, afgerasterd worden, maar de Eempolder is 3.300 hectare groot."

De tekst gaat door.