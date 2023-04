Bobs wil nostalgische nachtclub Turbo2000 in Uitgeest weer openen

Er moet nog wel het een en ander aan opknapwerk gebeuren, maar Turbo2000 komt terug. De planning is dat na de zomer deze iconische tent zijn deuren weer opent. "Het is echt nostalgisch", zegt Marthijn Hink, directeur operatie bij Bobs Party & Events.

De oude rode bankjes staan er nog, maar de bekleding zit onder de vlekken en de kauwgom. Op de muren zitten de welbekende gouden glitters en de verf op het hout tussen de spiegels op het plafond bladdert af. "Het is allemaal heel 'authentiek'", vertelt Marthijn. "Het ziet er hartstikke leuk uit, maar het komt wel uit het jaar nul. We willen een nieuwe vloer, nieuwe verlichting. En DJ’s kunnen niet met deze DJ-tafel werken, zo oud is die. We hebben draaitafels waar niet eens een usb in kan, want vroeger ging het met CDs."

Nieuwe eigenaar

Bobs was bijna 40 jaar in handen van de familie Martens. Turbo was open tot 1996, maar toen Bobs Saloon open ging, kwam er bijna niemand meer in Turbo en ging het dicht.

Anderhalf jaar geleden heeft de familie Martens Bobs verkocht aan Tumbler Investments, die er nieuwe uitbaters voor zocht. Eigenaar Vincent Chen, Guda Hink als event manager en Marthijn.



