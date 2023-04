Taxichauffeurs in protest tegen verkeersbeleid gemeente: "Ik kan mijn werk zo niet meer doen"

Sinds vorige week is de Oostertoegang dicht en zijn veel straten opgebroken. Dit zorgt voor lange files in de stad. Ook is de gemeente van plan om de Weesperstraat in de zomer zes weken af te sluiten. Dit tot bezorgdheid van de taxichauffeurs die hun werk zo niet goed kunnen uitvoeren.

Steeds meer taxi's komen naar het verzamelpunt in de stad toe. Er reden vanmiddag zeker honderd taxi's richting het centrum, klaar om hun protest te laten horen. Het gaat de chauffeurs niet alleen om de wegversperringen in de stad, het gaat hen vooral op de manier waarop taxi's met deze om moeten gaan.

De Michiel de Ruijtertunnel is dicht in verband met de demonstratie. Verkeer in Amsterdam adviseert om te rijden via de binnenring S100 (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade en de Panamalaan).

Klandizie

Hedy Borreman, directeur van TCA vertelt aan AT5: "Een taxi hoort een goede plek in de discussie te krijgen als het gaat om die auto in de stad. Want het centrum moet ook bereikbaar blijven als je niet met het ov komt."

Voor veel taxichauffeurs is het rijden van A naar B en andersom niet meer te doen. Zo vertelt een chauffeur over een mede-collega op het protest: "Een chauffeur moest een man wegbrengen, weinig kilometers, veel geld en dat lukte gewoon niet. Na een half uur stapte de klant uit en zei: 'het gaat gewoon niet zo. Ik kom niet bij mijn eindbestemming zo als ik bij je in de auto blijf zitten'."

En andere chauffeur vult aan: "Zoals de stad het verkeer nu indeelt kunnen wij niet werken." De taxichauffeurs laten weten met de gemeente om de tafel te willen om hun zorgen en problemen te bespreken.

Het is nog niet bekend hoe lang de protestactie zal duren.