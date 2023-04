Zakjes biologisch zaad in strijd tegen genetisch gemanipuleerd voedsel bij bieb Alkmaar

Bij de ingang van de bibliotheek in Alkmaar staan op een grote tafel kleine zakjes met verschillende soorten zaden van kruiden, planten en bloemen. Hobbytuiniers Alkmaarders kunnen de zaden hier gratis meenemen en ook weer inleveren.

"Als je zaden leent, zaai je ze eerst in je tuin. Van de planten die opkomen, laat je de mooiste plant bloeien en in zaad schieten. Dit zaad oogst je en lever je gedeeltelijk weer in bij de zadenbieb", valt te lezen in de uitleg.

De Groene Loper

In het kader van duurzaamheid worden er met het project De Groene Loper vanuit de bieb verschillende activiteiten georganiseerd, zoals workshops en presentaties. "Alkmaarders worden uitgenodigd om over een duurzaam project of ambities te komen vertellen, ter inspiratie voor anderen om de stad weer een stukje groener te maken."

Er zijn in Nederland nu bijna zeventig Zaadbibliotheken. Elke locatie heeft een eigen collectie zaden van: groenten, kruiden en bloemen. "De zadencollectie is op elke locatie anders. Welke zaden er zijn, hangt af van wat er wordt ingeleverd, gekregen of geruild."

Patent van bedrijven

Wereldwijd claimen steeds meer bedrijven het patent op verschillende soorten zaden. Dat heeft volgens Zaadbibliotheek Nederland als gevolg dat steeds meer rassen worden gemanipuleerd. Ook mogen deze zaden niet dan meer vrij verspreid worden. "Hierdoor zullen er steeds minder soorten zaden zijn", verklaart de organisatie.

Minder zaden betekent minder biodiversiteit en dit heeft ernstige gevolgen voor de planten en dieren. "Bovendien brengen de claims soms onnodige kosten mee voor de tuiniers. Wij vinden dat zaden van de natuur zijn en dus van iedereen."