Verdwijnen Bos en Lommermarkt 'jammer' maar niet heel gek: "Kijk om je heen. Het is een ramp"

Het aanbod deze zonnige woensdagochtend: fruit, vis, bloemen, stof en loempia's. Er mogen ruim twintig kramen staan op het stukkie Bos en Lommerweg. Er staan er zes. "Dat is nog veel," zegt visboer Kevin van Zoest. "Nu schijnt het zonnetje, is het droog en staat er geen wind. Normaal sta ik hier alleen samen met de loempia en nog een groenteman. En daar houdt het wel mee op. Bij beetje regen of wind pakken ze allemaal de spullen in en vertrekken gewoon. Kijk om je heen. Het is een ramp."

Een buurtbewoner kijkt vertwijfeld naar een leeg gat tussen de kramen in. Hij is op zoek naar de kaasboer waar hij laatst nog van die lekkere roomboter kocht. "Kijk. Hij is weg." Toch vindt hij het jammer dat markt gaat verdwijnen. "Waarom moet het weg? Ik begrijp het niet. Ik kom hier elke dag als de markt open is."