Camperplaats loopt vol met toeristen: "Haarlem heeft er een nieuwe doelgroep bij"

Rijdend over de Randweg kan het je bijna niet ontgaan: ter hoogte van de Zijlweg staat een aantal campers keurig in het gelid te blinken in de zon. Haarlem legt sinds een tijdje de rode loper uit voor mensen met een camper. Met dit mooie weer en het paasweekeinde in aantocht loopt de plek aardig vol.

Opgewekt ziet Sandra Böhme de ene na de andere camper de slagboom passeren. "Het loopt hartstikke goed", zegt ze. "Vanaf april zijn we ieder weekeinde volgeboekt." Sandra is met haar man Tim de initiatiefnemer van de Urban Camperspot Haarlem. Europa Ze zijn met hun eigen camper heel Europa doorgecrosst. Daarbij viel het hen op dat bijna elke zichzelf respecterende stad voorzieningen heeft voor mensen die er met de camper op uittrekken "Dat misten we in Nederland, daarom hebben we dit opgezet."

Ze vindt dat een mooie stad als Haarlem een plek als deze verdient. "Dit brengt de stad het hoogwaardige toerisme die het verdient. Camperaars zijn leuke, nette mensen die houden van de stad én de cultuur. Haarlem heeft er dus een nieuwe doelgroep bij." tekst gaat verder na de video ver de camperplaats

Camperplek - NH Nieuws

Duitsers Het zijn vandaag vooral Duitsers die een plekje hebben gevonden. Christian Herweg uit Hannover is nog niet zolang wakker. Hij zegt dat hij een beetje bevreesd was of hij - zo vlak naast de Randweg - de slaap wel zou vatten. Maar het is hem alles meegevallen. "We hebben nergens last van gehad. We zijn fit en klaar om naar Duinrell te gaan."