De speurtocht naar het glas in loodraam van de Haarlemse 'balletkoningin'

Op de kop af 24 jaar werkte de Haarlemse Elise Venema aan de biografie van haar moeder: 'balletkoningin' To Venema. Venema was vele jaren lang een bekende danseres en danslerares in Haarlem en Heemstede. Het digitale boek telt zo'n 150 pagina's, dankzij het rijke archief van de familie. Toch blijft er nog één vraag onbeantwoord: waar is het glas in loodraam met het portret van To?

Logo van de voormalige dansstudio en een jonge To Venema - Familiearchief

In haar woning in Schalkwijk vertelt Elise het levensverhaal van haar moeder. "To werd geboren op 30 april 1916. Na het aantreden van Koningin Juliana in 1948 werd ze ook wel gekscherend 'koningin' genoemd. Ze was immers op Koninginnedag jarig." To Venema was zeer vooruitstrevend, zegt dochter Elise. "Ze was nog heel jong toen ze wilde dansen. Maar dansende vrouwen, dat hoorde in die tijd eigenlijk niet. Ze poseerde meerdere malen voor de Haarlemse schilder en glazenier Huib de Ru. Met het geld dat ze daarmee verdiende, kon ze op dansles. Op haar 24e poseerde ze zelfs naakt voor hem. Dat schilderij hangt hier boven in huis." Tekst loopt door onder de foto

To Venema danst de Vlaggendans op 5 mei 1946 (Grote Markt, Haarlem) - Familiearchief

Hoofd lekker leeg De appel valt ook bij de familie Venema niet ver van de boom. Dochter Elise: "Ik ben praktisch op het podium geboren. Ik danste vanaf mijn vijfde bij mijn moeder. Ik heb zelf ook lessen in jazzballet gegeven in haar studio. Nadat ik mijn opleiding voor kleuterleidster had afgerond, ben ik ook kleuterballet gaan geven. Daarna heb ik nog op andere plekken dansles onderwezen, maar het werd nooit meer zo magisch als bij mijn moeder." Maar wat is er nou zo mooi aan dansen? Elise: "Je maakt je hoofd lekker leeg als je danst. Ik hou van het vrije, maar je moet jezelf ook uitdagen als je moeilijke danspassen leert. Het is gewoon gezond voor je lijf èn je brein om te blijven bewegen."

Op blote voeten Toen To zestien was, sloot ze zich aan bij een jongerenclub. Elise Venema: "Daar werd op blote voeten gevolksdanst, ongehoord in die tijd!. Ze leerde er mijn vader kennen, die danste toen ook nog. Al snel ging mijn moeder lesgeven bij allerlei speeltuinverenigingen in Haarlem en omgeving." Dat lesgeven smaakte naar meer. To Venema opende in 1952 haar eerste dansstudio aan het Klein Heiligland 34. Later verhuisde de studio naar een rijtjeshuis aan de Bronsteeweg in Heemstede. Rust Roest Elise: "Daar moest ze in 1978 weg, omdat de buren overlast hadden. Mijn moeder wilde toen stoppen, maar oud-leerlingen haalden haar over om door te gaan. Ze kwam met haar studio weer in het Klein Heiligland terecht, op nummer 66. In 1986 gaf ze haar laatste voorstelling." Maar stilzitten was er niet bij: "Ze is vervolgens dansles gaan geven aan een groep oudere dames in het bejaardencentrum aan de Laan van Berlijn. Ze stopte pas toen ze al 86 jaar oud was. 'Rust roest', vond ze." To Venema begon zelf haar levensverhaal op te schrijven. Dochter Elise nam het stokje met liefde over: "Het is jammer dat ze het resultaat niet meer heeft kunnen zien, maar ze zou er ongetwijfeld ontzettend trots op zijn geweest.". Tekst loopt door onder de foto

Waar is To Venema in glas in lood? - Familiearchief