Uitstroom van vluchtelingen van asielschip Velsen-Noord is begonnen

Er werden ruim duizend asielzoekers op het asielschip in Velsen-Noord opgevangen, dat zijn nu nog ongeveer 880 mensen en na vandaag nog eens zo'n 50 minder. "Er zijn nu heel veel verplaatsingen", ziet een bewoner van de Silja Europa. Over tweeëneenhalve week mogen er nog maximaal z'n 250 mensen op de boot wonen.

Velsen-Noorders stemden een paar weken geleden tegen een langer verblijf van het schip. Het is nogal een splijtzwam in het dorp. Een deel van de tegenstanders vindt Velsen-Noord als kwetsbare wijk geen geschikte plek voor grootschalige asielopvang. Bovendien vinden zij dat de gemeente zich aan zijn woord had moeten houden: 1 maart zou het schip al weg zijn.

Voorstanders vinden het zonde dat in tijden van asielcrisis een prima opvangplek wordt opgedoekt. Bovendien zien bedrijven kans om de technisch geschoolde asielzoekers van de boot op te leiden en uiteindelijk aan te nemen. Een win-win-situatie, denken zij: er staan genoeg technische vacatures open in de IJmond. "We zitten hier te gillen om mensen", zei Cees Duijn van het Velsen-Noordse Innomax, als spreekbuis voor een alliantie van bedrijven.

Nu blijft de Silja Europa waarschijnlijk alsnog tot 4 juni liggen, met niet duizend, maar tussen de twee- en driehonderd mensen erop. Dat zijn de gezinnen met kinderen die in de buurt naar school gaan en anderen 'met binding in de regio'. Uiterlijk dan moeten ook die mensen overstappen naar een kleiner opvangschip. Dat zou aan de Cruisekade langs het Sluisplein in IJmuiden moeten komen. Zeker is dat nog niet.

