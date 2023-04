Vrijwilligersmarkt viert vijfjarig jubileum: "Laagdrempelig kennismaken"

Van koffieschenken tot helpen op de kinderboerderij: als vrijwilliger kun je allerlei taken doen. Om iedereen die dit werk wil doen beter kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden, organiseert het Vrijwilligerspunt Westfriesland op 15 april voor de vijfde keer een vrijwilligersmarkt.

Op de vrijwilligersmarkt krijgen organisaties uit West-Friesland de mogelijkheid om zich te laten zien en te vertellen wat ze doen, om zo vrijwilligers te werven. "We maken er een gezellige markt van, zodat bezoekers op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de organisaties", legt Nancy Alders van het Vrijwilligerspunt uit. "Er is volop tijd om met elkaar in gesprek te gaan, om meer te weten te komen over de organisaties en als bezoeker vrijwilligerswerk te vinden wat bij je past."

Het doen van vrijwilligerswerk is volgens Alders niet alleen belangrijk voor jezelf, maar het geeft ook een goed gevoel als je iets voor een ander kunt doen dat niet betaald hoeft te worden. "Je doet iets voor de maatschappij en voor een organisatie die zonder jou eigenlijk niet kan bestaan", gaat ze verder. "Er zijn heel veel organisaties die niet kunnen draaien zonder vrijwilligers."

Op de vrijwilligersmarkt zijn meer dan 50 organisaties, waaronder een kinderboerderij, sport en cultuur. Zelf staat het Vrijwilligerspunt ook op de markt, en hebben zij een vacaturebank waar zo’n 350 vacatures in openstaan. "Wij kunnen ook helpen bij het zoeken naar een geschikte plek, als je dit zelf niet kan vinden."

Sociaal aspect

Het is volgens Alders jammer dat het koffie schenken zelf vaak als voorbeeld wordt gebruikt. Ze vertelt dan ook dat het sociale aspect vaak een grote rol speelt. "Het is niet alleen het inschenken van een kopje koffie, maar het is ook dat praatje", stelt Alders.

"Als je bijvoorbeeld bardame bent bij een theater, dan ben je niet alleen aan het afwassen en koffie aan het schenken. Je maakt het praatje, je hebt je sociale rol. Juist het sociale aspect van het vrijwilligerswerk is gewoon nodig. Alles heeft een waarde", sluit Alders af.