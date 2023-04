Hondenhater versnippert pure chocolade op Alkmaars wandelpad: "Al twee zieke dieren"

Dierenkliniek Oudorp waarschuwt hondeneigenaren uit te kijken tijdens het wandelen in de Alkmaarderhout: een hondenhater heeft daar chocolade in de vorm van houtsnippers neergelegd. Een vrouw die daar gistermiddag met haar hond liep, vond de stukken pure chocolade op een van de wandelpaden. Twee honden zijn er na het eten ziek van geworden.

Chocolade is voor een mens niet giftig, maar voor een hond in grote hoeveelheid wel. Dit heeft te maken met de stof theobromine. Na het eten van chocolade kan een hond gaan braken of diarree krijgen. In ergere gevallen kan de hond spiertrillingen, hartkloppingen of epileptische aanvallen krijgen. Uiteindelijk kan een hond daar zelfs aan overlijden.

"Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt", vertelt een medewerkster van de kliniek. "Mevrouw was er gelukkig snel bij, de hond maakt het goed. Maar dit is erg gevaarlijk, pure chocolade is voor honden heel giftig."

'Let goed op'

De chocoladesnippers zijn door de vrouw die ze vond van het wandelpad verwijderd. Omdat niet zeker is dat alle snippers weg zijn, waarschuwt de dierenkliniek om in die omgeving extra voorzichtig te zijn. "Houd de hond aan de lijn en let goed op. Mocht u daar hebben gelopen en vermoeden dat de hond er van heeft gegeten, neem dan contact op met de dierenarts."

Dierenkliniek Oudorp heeft de gemeente op de hoogte gesteld. Vanuit de gemeente is er contact gezocht met de politie. "Er zijn twee meldingen bij ons bekend", laat die weten. "De gemeente heeft gisteren niks meer kunnen vinden, maar gaat vandaag nogmaals kijken."

Mensen die dit soort verdachte situaties aantreffen, wordt gevraagd altijd melding te maken bij de politie.