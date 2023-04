Slachtoffer (15) ontvoering Amsterdam werd onder bizarre omstandigheden meegenomen

Het slachtoffer van de ontvoering in Amsterdam begin dit jaar is onder bizarre omstandigheden vervoerd. Bronnen rond het onderzoek melden dat de 15-jarige jongen achterin de witte bestelbus werd geboeid en een zak over zijn hoofd kreeg. Onderweg naar een huis in Utrecht - de beoogde gijzelplek - kreeg de jongen ook een zogeheten 'gagball' in zijn mond.

Het is nog vroeg als op 10 januari het 15-jarige slachtoffer zijn fiets wil pakken in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. Een ladder blokkeert zijn fiets en de jongen wordt gevraagd een handje te helpen om de ladder achterin een bus te tillen. Op dat moment wordt hij met geweld de bus ingesleurd en terwijl hij om hulp schreeuwt, wordt voorkomen dat de jongen kan vluchten.

Handboeien en een 'gagball'

Terwijl de ontvoerders Amsterdam proberen te ontvluchten doen ze er ín de bus alles aan het slachtoffer stil te houden. Hij krijgt onder andere handboeien om, een zak over zijn hoofd en krijgt een 'gagball' in zijn mond. Ook wordt hem gedwongen zijn sleutels en telefoon af te geven. Op het moment dat zijn moeder belt wordt hij geforceerd op te nemen en te doen alsof er niks aan de hand is.

De witte bestelbus is ondertussen onderweg naar een vakantiehuis in Langbroek - een plaats in de provincie Utrecht - maar daar komen ze nooit aan. De politie heeft de bus sinds de ontvoering gevolgd en weet hem op de A27 bij Groenekan te onderscheppen. De jongen wordt bevrijd en drie verdachten worden aangehouden.

200.000 euro

De ontvoering lijkt gelinkt te zijn aan een overval op een woning aan het Minervaplein in Zuid. De tiener in kwestie zou daar bij zijn geweest. Bij de overval zou een grote hoeveelheid contant geld zijn buitgemaakt. Nu blijkt dat de ontvoerders met de gijzeling van de jongen een bedrag van 200.000 euro wilden opeisen. Daarnaast wilden zij informatie over de overval op de woning.

In de nasleep van de ontvoering houdt de politie op 8 maart nog vier verdachten aan. Het gaat om een 41-jarige man uit Amsterdam en drie vrouwen - 28, 31 en 35 jaar oud - uit Amsterdam en Amstelveen.

Vijf verdachten moeten vrijdag 14 april voor de eerste keer in deze zaak voor de rechtbank verschijnen in een pro forma zitting.