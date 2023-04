De Peiling: Ajax is kansloos tegen Feyenoord

De kans dat Ajax dit jaar de kampioensschaal weet te bemachtigen wordt steeds kleiner. Koploper Feyenoord staat inmiddels met acht punten voorsprong bovenaan.Vanavond treft Ajax de Rotterdammers ook nog eens in de halve finale van de beker. Die wedstrijd wordt gespeeld in de Kuip en zonder eigen supporters. Valt er voor Ajax nog eer te behalen of gaan ze wederom ten onder?

Vorig seizoen lukte het Ajax nog om landskampioenschap te worden, maar dit jaar lijkt die prijs naar Feyenoord te gaan. Ajax laat veel punten liggen en zelfs tegen de kleinere clubs uit de Eredivisie zit winst er niet altijd in. Het ziet ernaar uit dat de ploeg uit de hoofdstad dit jaar strijd voor de tweede plek in de Eredivisie.

KNVB Beker

Vanavond speelt Ajax om 20:00 tegen Feyenoord de halve finale van de KNVB Beker. Scheidsrechter Allard Lindhout is aangesteld om de wedstrijd in de Kuip te fluiten. Bij de wedstrijd mogen geen supporters van Ajax aanwezig zijn. De ploeg die er vandaag met de winst vandoor gaat treft de Eindhovense club PSV op zondag 30 april in de finale.

Voor het zover is moet Ajax vanavond wel rivaal Feyenoord verslaan om het vervolgens op te kunnen nemen tegen PSV. Maar of dat het team van John Heitinga ook gaat lukken, is nog maar de vraag. Ajax speelde dit seizoen al twee wedstrijden tegen Feyenoord en wist daarbij slechts één punt te pakken.