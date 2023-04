Wat is er allemaal te doen met Pasen? 10 tips uit de provincie

1. Paasspeurtocht in Blokker

Wie wil er nou geen kennis maken met een vrolijke paashaas? Bij MAK Blokweer in Blokker kun je de haas tijdens Pasen ontmoeten, net als zijn verstopte eieren zoeken. Op elk verstopt ei staat een letter. Alle letters bij elkaar vormen uiteindelijk woord waarmee je de paaspuzzel oplost. Voor alle speurneuzen die de juiste oplossing hebben gevonden, heeft de Paashaas een leuke verrassing in petto!

Zondag 9 en maandag 10 april (10.00 tot 16.00 uur) 2,95 euro per kind



2. Lammetjesdag in Haarlem

Traditiegetrouw vult Haarlem op Eerste Paasdag zich weer met lentebier drinkende liefhebbers. Twaalf Haarlemse cafés in de binnenstad openen hun deuren voor de proeverij van lentebieren. Elk deelnemend café heeft zijn eigen lentebier toegewezen gekregen. Zo drink je bij de Jopenkerk een Breugem Flirt en tappen ze bij Het Wapen Van Bloemendaal met liefde een Bird Brewing Joehoe. Wie behaalt er dit jaar als eerste een volle 'bier-bingo-kaart'?

Zondag 9 april (13.00 tot 20.00 uur) gratis deelname



3. Het Insecten Feest in Ruigoord

Op Tweede Paasdag is kunstenaarsdorp Ruigoord zogezegd 'van de kinderen' en wordt de meest vruchtbare periode van het jaar gevierd. Kinderen kunnen naast het zoeken van eieren, ook zaadbommen verspreiden. Met deze bommetjes van zaad worden de bijen en anderen insecten een handje geholpen. Helemaal in stijl van het insectenfeest, kun je als kind én ouder ook je eigen insecten outfit ontwerpen met gerecycled materiaal. "Ontwaak in je innerlijke bij, hommel of wesp en ga los tijdens het insecten dansbal in de Kerk."

Maandag 9 april (12.00 tot 17.00 uur) 5,00 euro per kind en 15,00 voor volwassenen.

4. Eieren zoeken bij Forteiland Pampus

Vier de paasdagen bij Fort Pampus en ga op zoek naar alle verstopte paaseieren. Zoals een oude paastraditie betaamt, geldt ook hier: wie de eieren vindt mag ze houden. Daarnaast organiseert het forteiland nog meer leuke activiteiten rondom het paasweekend. Zo kun je bijvoorbeeld een ballonvlucht maken, is er een blacklightspeurtocht of kun je het mooie weer struinen over het eiland.

Zondag 9 en maandag 10 april (10.30 tot 17.00 uur) gratis deelname, wel dient een ticket voor de veerdienst te worden aangeschaft.