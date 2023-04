Verkenner vindt coalitie tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA haalbaar in provincie

Verkenner Ankie Broekers-Knol denkt dat een coalitie tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA haalbaar is. Dat stelt ze in haar verslag na gesprekken met de partijen. En ook al zijn de verschillen groot, ze roept de partijen op de handschoen op te pakken: 'Geef gehoor aan het signaal van de kiezer'.

Volgens Broekers-Knol is de verdeeldheid groot. De helft van de partijen benoemt ze als links, de andere helft rechts. Deze coalitie zou daarmee een goede afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag en met 30 van de 55 zetels een ruime meerderheid hebben.

Partijen hadden al aangegeven voorstander te zijn van een akkoord op hoofdlijnen. Waarbij gedetailleerde afspraken worden gemaakt over 'gevoelige onderwerpen', en dat voor andere dossiers wordt gezocht naar wisselende meerderheden.

Discussie over stikstof-afspraken

Maar juist over die gevoelige onderwerpen liggen de partijen ver uit elkaar. En dan vooral op het dossier stikstof. De deadline om uitstoot in gevoelige natuurgebieden in uiterlijk 2030 terug te dringen moet van BBB naar 2035. Ook het gedwongen uitkopen van boeren in onbespreekbaar.

Andere grote onderwerpen zijn onder meer wonen, klimaat, mobiliteit en financiën. Maar ook de toekomst van Schiphol en Tata Steel worden daarbij genoemd. Al voor de verkiezingen bleek dat voor Noord-Hollanders vooral de woningcrisis veruit het belangrijkste thema is.

In het verslag valt te lezen dat met name de verschillen met GroenLinks groot zijn. De partij die een samenwerking heeft met de PvdA. Die partijen willen dan ook alleen samen in een bestuur. Dat is ook de reden dat Broekers-Knol afzag van een advies voor coalitie met BBB, VVD, PvdA, D66 en CDA. In eerste instantie haar voorkeursadvies.