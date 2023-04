Raad van State keurt plannen hotel Beusebos langs A7 af

De bouw van het hotel is al jaren een heet hangijzer in Purmerend. De provincie vindt dat de gemeente een paar dingen 'bewust' voorbij laat gaan, zoals het feit dat de locatie is gelegen in het landelijk gebied. De Raad van State geeft de provincie daarin gelijk.

Volgens de Raad heeft de gemeente bij de voorbereiding van het plan ten onrechte buiten beschouwing gelaten dat het plangebied ligt in het werkingsgebied landelijk gebied van de omgevingsverordening. Oftewel het is landelijk gebied en daar mag dus niet in deze omvang gebouwd worden.

Fenomenaal

Stichting Vrienden van het Beusebos zijn al sinds 2015 aan strijden tegen de komst van het hotel. Voorzitter Bart Creemer: "Het is fenomenaal! Mijn telefoon staat niet stil, iedereen is blij. Het moet nog even indalen", is zijn eerste reactie.

Of de gemeente Purmerend de strijdbijl neerlegt is nog niet duidelijk. De gemeente heeft nog niet gereageerd. "Het lijkt me niet dat de gemeente vervolg stappen gaat nemen", zegt Creemer. "Wij willen in ieder geval graag met ze in gesprek over hoe we het bos verder kunnen invullen."